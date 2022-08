Produsul ieftin de la Lidl pe care toți elevii trebuie să îl aibă. Intră în ofertă de luni, 22 august

În viitorul apropiat, toamna își va intra deplin în drepturi. În luna septembrie, elevii vor reveni în bănci, unde își vor relua cursurile și activitățile școlare. Părinții își organizează deja bugetul astfel încât să poată achiziționa din timp toate produsele necesare pentru școlari. Vezi produsul ieftin de la Lidl pe care toți elevii trebuie să îl aibă.

Produsul ieftin de la Lidl pe care toți elevii trebuie să îl aibă

Atât copiii de grădiniță, cât și elevii vor începe cursurile școlare din cadrul anului școlar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial în primăvara anului curent. Părinții și copiii se pregătesc deja pentru începutul noului an școlar.

Adulții își organizează bugetele în așa fel încât să poată cumpăra copiilor toate produsele necesare la școală. La Lidl, începând de luni, 22 august, intră în ofertă mai multe rechizite pentru elevi. Toți părinții trebuie să știe despre produsul ieftin pe care trebuie să îl aibă copiii acasă și care se poate achiziționa la preț redus la Lidl.

Printre rechizitele necesare pentru elevi se numără tabla de scris marca Bic Velleda. Va costa, începând cu data de 22 august, doar 10 lei. Este dispozitivul perfect pentru copiii care revin în băncile școlii. Tabla este utilizabilă pe ambele părți, dispunând de o față albă și alta liniată, potrivit informațiilor furnizate pe LIDL.ro.

Tabla de scris pentru elevi face parte dintr-un set în care sunt incluse și un marker și un burete conceput special pentru dispozitivul alb. Acesta din urmă are o dimensiune de 20 x 31 cm, potrivit sursei citate.

Ce oferte pentru școlari mai poți găsi la Lidl

Un alt produs care va intra la ofertă începând de luni este o tabletă LCD pentru scris și desenat, marca Silvercrest. Aceasta va putea fi achiziționată la prețul redus de 40 de lei și poate fi folosită, așa ca în cazul tablei de scris, pe post de foaie de lucru.

Conținutul de pe tabletă poate fi șters prin accesarea unui buton al dispozitivului. Ecranul tabletei poate fi blocat, dacă elevul nu vrea să piardă informațiile sau figurile desenate pe aceasta.

Elevii vor intra în noul an școlar pe data de 5 septembrie 2022. Va fi prima dată în istorie când anul școlar va fi organizat pe module, nu semestre. Noul an școlar 2022-2023 va avea o durată de 36 de săptămâni, prezentând câteva zile de cursuri în plus față de anul școlar trecut.

Citește și: Produsele de la LIDL pe care nu le vei mai găsi în magazine. Ar fi o mare pierdere pentru clienţi

Prima vacanță pentru elevi va fi, în noul an școlar, în perioada 22-30 octombrie 2022, potrivit ordinului publicat în Monitorul Oficial în luna aprilie 2022.