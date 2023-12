Actrița faimoasă din România care s-a căsătorit civil pe o barcă! Când va avea loc cununia religioasă: “A fost neprevăzut” EXCLUSIV

Este una dintre cele mai frumoase și apreciate actrițe de la noi din țară și și-a găsit jumătatea prin intermediul unei aplicații de dating! Victoria Răileanu și Adrian Ștefănescu s-au cunoscut în 2022, iar de atunci sunt de nedespărțit. Iubirea intensă i-a condus pe cei doi, spre o barcă în Grecia, acolo unde au făcut cununia civilă, iar acum trăiesc o poveste de dragoste ca în filme.

De menționat este faptul că, frumoasa actriță din serialul Vlad, a divorțat în 2019 de tatăl fiului ei, fiind o perioadă devastatoare pentru ea, Victoria a apelat chiar și la ajutorul unui psiholog pentru a găsi puterea de a trece mai departe.

Victoria Răileanu a fost cerută în căsătorie de Adrian într-o vacanță în Paris. Nu a mai durat mult până când, ea și partenerul său nu au mai avut deloc răbdare, iar într-o altă vacanță, în Grecia, s-au hotărât că vor să se căsătorească.

Zis și făcut! Pe data de 30 iulie, cei doi s-au căsătorit civil pe o barcă, iar anul viitor, în 2024, au de gând să facă cununia religioasă:

“Este o poveste foarte frumoasă, o relație foarte frumoasă. În momentul în care devii soție, din punctul meu de vedere, nu se schimbă nimic.

Noi ne-am făcut doar actele, nu ne-am căsătorit încă la biserică. Atât timp cât relația este frumoasă, nu văd de ce s-ar schimba după. Ne dorim să ne căsătorim religios în vara anului 2024.

Nunta noastră din Grecia a fost neplinificată. Nu am planificat asta cu mult timp înainte. A fost o dambla pe care am vrut să ne-o facem și nici când am ajuns în Grecia nu știam că o vom face sigur.

Cu o lună înainte am zis: Cum ar fi să ne căsătorim în Grecia? Am făcut asta pe barcă. Este o chestie legală. Dacă barca are pavilion românesc, se consideră că ești pe teren românesc. Apoi, trebuie să te căsătorească un căpitan roman.

Dacă vrei la primărie direct, îți trebuie mult mai multe acte și este mai complicat. Pe barcă este ceva unic, frumos și mai simplu!”, ne-a declarat Victoria Răileanu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.