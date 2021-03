Lidia Buble, reacție tristă în fața a milioane de fani: ‘Zgomotul sufletului meu’

Lidia Buble i-a surprins neplăcut pe urmăritorii săi. Ce a postat cunoscuta cântăreață pe rețelele de socializare? Aceasta a avut o reacție tristă în fața fanilor pe care nu i-a obișnuit deloc cu această atitudine.

Cunoscuta cântăreață duce dorul publicului și a concertelor. Din păcate, pandemia de coronavirus i-a găsit pe mulți dintre artiști cu buzunarele goale, când vine vorba de cei care nu au alte afaceri pe lângă.

Lidia Buble se bucură totuși de cifre bune în privința rețelele de socializare, a proiectelor de promovare și a vizualizărilor de pe YouTube. Chiar recent a scos piesa „Intens”, care se pare că este un real succes.Vedeta le-a povestit ce înseamnă melodia pentru ea, caracterizând-o drept: „zgomotul sufletului meu”.

Blondina a postat o fotografie de la un concert în dreptul căreia a scris „miss you”, semn că îi este dor de viața plină de evenimente și de fanii alături. Ulterior, s-a filmat în mașină în timp ce mulțumea urmăritorilor ei pentru toate cuvintele frumoase despre noua melodie.

Zvonurile curg lin despre statusul amoros al fostului iubit. Se pare că Răzvan Simion i s-ar fi aprins călcâiele după colega de platou, Ramona Olaru. În timpul acesta, Lidia a încetat să mai discute despre viața ei sentimentală și nu a fost văzută alături de niciun bărbat de la despărțirea neașteptată de matinalul de la Antena.

„Între Simion și Ramona mereu a fost o atracție, dar amândoi, atunci când au început să colaboreze îndeaproape, erau băgați în alte relații. El era cu Lidia, care este o persoană foarte geloasă, iar ea era cu artistul Cuza.

Așa că Răzvan și Ramona au fost, la început, doar prieteni și colegi. Cei doi își fac însă de câteva luni tot felul de complimente și flirtează pe culoarele televiziunii; ori s-a întâmplat ceva între ei, ori e pe cale să se întâmple”, au dezvăluit unul dintre oamenii angajați la matinal, pentru cancan.ro.

„Divorțul este OK. Despărțirea este OK. Să o iei de la capăt este OK. Să treci peste este OK. Ce nu este OK este să rămâi undeva unde nu ești prețuit și apreciat. Aoleu, câte întrebări sunt pe tema asta. Ne înțelegem foarte bine și acum. Noi lucrăm în continuare împreună. El este managerul meu, suntem doi oameni maturi care au știut să separe partea sentimentală de partea profesională”

