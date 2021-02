Răzvan Simion încă suferă după Lidia Buble? Cum s-a dat de gol prezentatorul de la Antena 1

După despărțire, fiecare și-a căutat liniștea în altă parte. Și dacă despre Lidia Buble credeam că a picat mai mult pe gânduri în căutarea partenerului perfect, despre Răzvan Simion se vorbea că este norocos în dragoste, intrând într-o relație la scurtă vreme după separarea de artistă. Dar nu a fost să fie. Ceva nu a mers, astfel că, la puțin timp după ce au fost surprinși de fotoreporteri pe străzile din București, s-a produs ruptura.

Răzvan Simion este din nou singur? Se gândește la Lidia Buble? „Pentru mine a fost o zi grea”

„Pentru mine nu a fost o zi grea, imediat am trecut peste ea. Am inventat orice scuza ca sa nu ies din casa si mi-a iesit. Am mancat seminte si am facut cojile in forma de inimioara”, a declarat Răzvan Simion, semn că ar fi petrecut singur Ziua Îndrăgostiților.

„Cu riscul de a fi mâine pe prima pagină în toate tabloidele, dar îmi asum și știți că sunt sinceră și nu am ce să ascund. Da, încă îl iubesc pe Răzvan, însă nu în modul în care poate vă imaginați voi. S-a transformat într-o prietenie, nu știu. Este o altfel de dragoste. Este managerul meu și omul care mă susține cel mai mult în cariera mea și pe drumul pe care eu am ales să merg și căruia vreau să-i mulțumesc din suflet. Chiar pregătim niște proiecte super faine și curând vine și piesa nouă”, a spus Lidia Buble pe contul său de Instagram, afirmație care, deși concludentă din gura cântăreței, interpretabilă pentru fani.

Despre relația dintre Lidia Buble și milionarul Ensar Duman

La scurt timp după ce artista a anunțat separarea de Răzvan Simion, la finalul anului 2020, a plecat într-o vacanță în Zanzibar cu medicul estetician Ensar Duman. Niciunul dintre ei nu a confirmat legătura, însă nici nu au infirmat speculațiile. Le-au lăsat să curgă până acum, când un gest i-a dat de gol și a clarificat, cel puțin pentru moment, care este relația dintre ei.

Atât Lidia Buble, cât și Ensar Duman și-au dat unfollow de pe Instagram, semn că nu mai au motive să se urmărească pe rețelele de socializare ori, pentru a scoate din calcul toate presupunerile gurilor rele, au decis să șteargă toate așa-zisele dovezi pe care lumea le-ar putea lua în calcul. Acum, rămâne să ne lămurească dacă între ei a fost o idilă care s-a încheiat recent sau pur și simplu au făcut asta pentru a nu mai lăsa loc de interpretări.