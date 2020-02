Lidia Buble, operată de urgență! Ce anunț a făcut iubita lui Răzvan Simion. “Să vă rugați pentru mine!”

”Să vă rugați pentru mine. Love you”. Cântăreața Lidia Buble a fost operată de urgență. Iubita lui Răzvan Simion, matinalul de la ”Neatza”, a făcut un anunț care i-a îngrijorat pe fani, pe Instagram.

Lidia Buble a anunțat, în urmă cu trei ore, pe Insta Story, că urmează să sufere o intervenție chirurgicală. Cântăreața, în vârstă de 26 de ani, a postat un mesaj care i-a îngrijorat pe admiratori.

Vedeta a scris: „Intru acum în operație… Să vă rugați pentru mine! Love you all”. Mesajele despre situația în care se află și motivul în care a ajuns pe masa de operație au fost șterse după ce fanii au atacat-o. Nu se știe ce i s-a întâmplat artistei.

Lidia Buble nu este cunoscută drept o persoană publică cu probleme de sănătate, ori nu a făcut publică vreo informație despre. Singura problemă serioasă, care i-a afectat și activitatea artistică, a fost în 2016, când interpreta a rămas fără voce și a fost nevoită să își anuleze toate concertele din perioada următoare.

„Nu am fumat niciodată, nu pot nici măcar să suport fumul de ţigară. M-am trezit foarte răguşită de dimineaţă. Fac şi un tratament acasă şi weekendul acesta vreau să iau o pauză vocală. Nu o să mai cânt în seara asta, pentru că aşa cum am spus sunt răguşită şi nu vreau să-mi forţez corzile vocale. Nu am răcit, ci doar sunt puţin răguşită”, a povestit Lidia prietenilor virtuali.