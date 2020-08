Lidia Buble a trecut prin momente dificile. Artista a trecut prin clipe grele în copilărie, iar acum a vorbit deschsi despre asta. Mai nou, Lidia Buble are și probleme în dragoste după ce a rupt relația pe care o avea cu Răzvan Simion.

Lidia Buble, momente dificile. Prin ce clipe teribile a trecut cântăreața

Lidia Buble a povestit momentele grele prin care a trecut în copilărie, scrie viva.ro. Aceste momente dificile a făcut-o pe artistă să aprecieze valoarea banului. ”Nu putem vorbi, neapărat, despre lipsuri financiare. Noi eram 11 copii, iar părinții întrețineau întreaga familie dintr-un singur salariu și o mică afacere. Nu cred că am dus-o mai rău decât alții, dar, cu siguranță, nici mai bine.

Asta ne-a învățat să apreciem valoarea banului, să știm că nu ni se cuvine totul și că trebuie să muncim pentru lucrurile pe care ni le dorim. Nu prea împărșeam cu frații mei, eram puțin egoistă, dar acum lucrurile s-au mai schimbat. Împart și chiar îmi face plăcere să le fac cadouri, în special surorilor mele și nepoțeilor”, a declarata Lidia Buble.

Lidia Buble a avut probleme și în școală

Fiind de altă religie, Lidia Buble s-a confruntat cu probleme și pe vremea cât a fost elevă. ”Într-o țară ortodoxă, pentru neoprotestanți este destul de greu. Știți foarte bine, bullying-ul era și pe vremea mea, dar nu foloseam acest termen. Probabil, totul a trecut mai ușor datorită personalității mele și nu am suferit precum alți prieteni de aceeași religie cu a noastră”, a mai spus Lidia Buble.

Artista, proaspăt venită din Deva, în urmă cu câțiva ani, a avut un șoc când a ajuns în București și s-a confruntat cu viața de aici. ”Venisem să îmi continui studiile și mi-am dat seama că este destul de greu, totul costa dublu, de la chirie până la mâncare. Am muncit din prima zi, încă de când am ajuns în București. Am fost bonă un an și jumătate, am fost reprezentant la un brand auto, dar știți deja povestea mea”, a povestit Lidia Buble zâmbind.