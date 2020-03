Lidia Buble, imaginea care i-a șocat pe fani. ”Nu mai speria copiii!” FOTO

În plină pandemie de coronavirus, Lidia Buble stă acasă, la fel ca multe alte vedete din România. Însă ce face artista în izolare? A postat pe pagina de Instagram o imagine mai mult decât grăitoare.

Lidia Buble se află la domiciliu, respectând regulile impuse în această situație de criză. Artista a postat o imagine care i-a șocat pe internauți, în plin proces de… înfrumusețare. Aceasta s-a fotografiat cu o mască de frumusețe pe față, dar îmbrăcată provocator și stând pe pat. Internauții au reacționat imediat. ”Te rog, nu mai speria copiii”, este doar unul dintre mesajele primite de artistă pe pagina de socializare.

Lidia Buble obișnuia să meargă des la sala de sport, însă, pentru că nu o mai face în această perioadă, a ales să nu-și neglijeze totuși înfățișarea, aplicându-și măști de înfrumusețare pe față. Vedeta a mărturisit că înainte obișnuia să meargă cel puțin de cinci ori la sala de sport.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv. Îmi place foarte mult sportul… La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară… Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Lidia Buble la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.