Lidia Buble nu mai arată așa. Iubita lui Răzvan Simion s-a vopsit, iar fanii abia au mai recunoscut-o FOTO

Stilul vestimentar și look-ul Lidiei Buble a suferit multe modificări în ultima perioadă. Iată cum arată acum vedeta și cum i-a șocat pe urmăritorii săi de pe rețelele de socializare!

Lidia Buble s-a reinventat ca artist în ultima perioadă. Aceasta se pare că și-a schimbat toată echipa care se ocupa de imaginea ei. Acum, cunoscuta cântăreață nu mai arată deloc așa ca la început. Abordează un stil vestimentar total diferit, și-a tuns coșițele blonde și s-a vopsit roz. Un nou tren în rândul doamnelor și domnișoarelor sun culorile care mai de care mai aprinse pe păr. Lidia s-a conformat cerințelor, așa că s-a vopsit, dar a ales un roz pudrat. Majoritatea fanilor s-au convins că așa îi stă cel mai bine. „Lidia, cu rozul ăsta ești și mai🔥🔥🔥🔥🔥🔥💣💣💣💜💜💜💜Pupii”, „Cum poți să fi așa de frumosăăăă😍🔥”Foarte frumoscă 🔥🔥👍👍👍😘😘😘❤️❤️❤️😍😍😍🔥🔥🔥”, au fost doar câteva din comentariile internauților la postarea recentă a artistei.

„Orice artist la o anumită perioadă trebuie să se reinventeze și să inspire la rândul lui. În momentul de față mă simt cea mai frumoasă de pe pământ și am mai multă încredere în mine”, a declarat Lidia Buble. Zis și făcut pentru Lidia, care i-a cam obișnuit pe cei care o urmăresc să se obișnuiască deja cu schimbările bruște și mari.

„Am avut un soi de depresie la începutul carierei. Când am devenit persoană publică am aflat că am nasul mare. Eu până atunci n-am ştiut, că nimeni nu îmi spunea. Eu nu aveam nicio frustrare, dar nu exista emisiune la care să merg sau poză pe care să o postez unde să nu mi se spună de nas. La un moment dat mi-a zis cineva şi pe stradă „Năsoaso, tu nu vezi cum arăţi? Ce urâtă eşti! Chiar nu-ţi permiţi să-ţi faci o operaţie?” Pur şi simplu nu mai puteam cu răutatea. Mă uitam în oglindă şi mă simţeam foarte prost. Mă întrebam dacă sunt chiar atât de urâtă. Eu sunt un om credincios şi îmi plac lucrurile naturale aşa că nici nu s-a pus problema să mă operez”

