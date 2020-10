Lidia Buble i-a lăsat cu gura căscată pe toți. Apariție incendiară: iată cum a putut să se îmbrace

Lidia Buble a decis să-și lase cu gura căscată toți fanii, printr-o nouă apariție exotică pe străzile Capitalei. Îmbrăcămintea pe care a purtat-o vedeta este una de-a dreptul incendiară. O să vă lăsăm pe voi să apreciați asta.

Lidia Buble i-a lăsat cu gura căscată pe toți

Nu ar fi prima dată când alegerile vestimentare ale Lidiei Buble întorc privirile pe stradă, fie că vorbim de București, sau orice alt loc pe unde a mai fost diva. Paparazzi WOWbiz.ro au urmărit-o zilele trecute pe Lidia și au reușit să surprindă exotismul în alegerile vestimentare ale blondei.

După despărțirea de Răzvan Simion, Lidia a avut o perioadă în care a suferit, dar orice suferință are și un final. În cazul Lidiei, se pare că finalul este unul mai fericit. Așa că a decis să arate acest lucru, chiar și prin alegerile vestimentare. (vezi galerie)

Apariție incendiară: iată cum a putut să se îmbrace

Se spune că poți cunoaște starea unei femei după alegerile în materie de haine. Dacă ar fi să ne luăm după ipostazele surprinse de cei de la WOWbiz, am putea spune că starea Lidiei este una bună, chiar foarte bună. Alegerile Lidiei, de data asta au fost un mini-compleu ce-i acoperea bustul, un sacou și o pereche de pantaloni eleganți. Toate elementele de vestimentație de un albastru indigo, o arătau pe Lidia ca fiind o persoană fericită. Gurile rele ar spune că a dat dragostea peste ea, iar. Și, dacă e să ne luăm după ultimele informații, am putea crede același lucru.

Recent, au circulat informații despre o posibilă relație a Lidiei cu solistul trupei VUNK, Cornel Ilie. Totul a început după publicarea în spațiul public al unor imagini cu cei doi într-o postură tandră. Ulterior s-a aflat că imaginile erau din noul clip în care cei doi apar ca personaje îndrăgostite.

Dar, ceea ce este interesant, este că nici Cornel Ilie și nici Lidia Buble nu ar fi negat zvonurile. Surse apropiate spun că aceștia își trimit tot felul de mesaje personale și cu o anume tentă. Fanii divei au putut vedea flirturi ale celor doi pe contul de instagram, cu mesaj afectuoase. Nu mai știi ce să crezi, dar cert este că Lidia este mai fericită acum și că se simte bine.

”Niște artiști compleți trebuie să fie neapărat și niște actori foarte buni. Noi am jucat foarte bine. Am avut o chimie foarte faină pe set, asta și pentru că suntem amândoi gemeni. Ne-au fost depășite așteptările cu impactul clipului. Înseamnă că am făcut o treabă extraordinară dacă toată lumea ne întreabă. Am ajuns și eu să primesc mesaje de la băieți, care mă întreabă despre Lidia, dacă suntem împreună’, a mărturisit Cornel Ilie.