Lidia Buble, fără pic de rușine. Cum s-a pozat în pat iubita lui Răzvan Simion

De multe ori, prin stilul vestimentar și look-ul ei, Lidiei Buble a șocat audiența. Iată cum arată acum vedeta și cum i-a șocat pe urmăritorii săi de pe rețelele de socializare, postând poze care, de obicei, ar fi trebuit să le vadă doar iubitul ei, Răzvan Simion.

Lidia Buble s-a reinventat ca artist în ultima perioadă. Aceasta se pare că și-a schimbat toată echipa care se ocupa de imaginea ei. Acum, cunoscuta cântăreață nu mai arată deloc așa ca la început. Abordează un stil vestimentar total diferit, și-a tuns coșițele blonde și s-a vopsit roz. Un nou tren în rândul doamnelor și domnișoarelor sun culorile care mai de care mai aprinse pe păr. Lidia s-a conformat cerințelor, așa că s-a vopsit, dar a ales un roz pudrat. Trecând, însă, peste look-ul acesta, Lidia Buble a reușit să șocheze audiența, pe rețelele de socializare, zilele trecute, când a decis să facă public o poză care i-ar face și pe cei mai puțin înfocați fani, să viseze.

Vedeta se află la domiciliu, respectând regulile impuse în această situație de criză, fotografiindu-se cu o mască de frumusețe pe față, dar îmbrăcată provocator și stând pe pat. Internauții au reacționat imediat. ”Te rog, nu mai speria copiii”, este doar unul dintre mesajele primite de artistă pe pagina de socializare. Dar a decis să uite de inhibiții și s-a fotografiat în așternuturi, într-un sutien mai mult decât transparent, iar comentariile au și apărut. (vezi galerie). Înainte de noile reguli, Lidia obișnuia să meargă des la sala de sport, însă, pentru că nu o mai face în această perioadă, a ales să nu-și neglijeze totuși înfățișarea, aplicându-și măști de înfrumusețare pe față. Vedeta a mărturisit că înainte obișnuia să meargă cel puțin de cinci ori la sala de sport.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv. Îmi place foarte mult sportul… La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară… Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, a declarat, în urmă cu ceva timp, Lidia Buble la emisiunea Star Matinal, de la Antena Stars.