Lidia Buble e din ce în ce mai dezbrăcată. Pozele de acum care au încins imaginația tuturor fanilor

Lidia Buble arată demențial și știe clar cum să se mențină în formă atât pentru ea, cât și pentru fani. Iar cu un asemenea trup fără cusur, rezultat în urma unor reguli noi de viață, a unei diete și mult efort la sală, cum să stai în umbră? Sau, în cazul cântăreței, cum să lași hainele să te acopere?

Lidia Buble și-a dat restart după despărțirea de Răzvan Simion. Cântăreața a revenit la o plăcere mai veche, pe care a descoperit-o în vacanța din Maldive, de anul trecut: pictorialele incendiare. Nu a plâns, nu s-a lamentat, cel puțin în văzul lumii, ci și-a luat cele mai înalte tocuri, a mai descheiat câțiva nasturi la bluze, ori a uitat sutienul acasă și a ieșit pe stradă, fie s-a pozat în lenjerie intimă.

De această dată, fără a se poza în întregime, cântăreața le-a arătat fanilor de pe Instagram coapsele învăluite într-o dantelă fină de culoarea burgund, cu portjartier.

Deși admiratorii nu au avut un cuvânt de spus, postarea fiind pusă strategic la Story, dispărând după 24 de ore, artista este cert că are tinerețea de partea ei și oricând poate imortaliza un moment precum cel de mai sus, mai ales că este ”liberă de contract”.

Lidia Buble merge frecvent la sala de sport, în ciuda programului său extrem de aglomerat. Ea este fericită că și-a găsit timp pentru a merge la antrenamente, pe care și le-a planificat chiar de cinci ori pe săptămână.

„Am început să fac mult mai mult sport decât făceam înainte şi m-am conturat foarte bine. De slăbit, foarte puţin în kilograme. Mai mult în centimetri, dar nu foarte mult. Am pus masă musculară. Am făcut foarte mulţi ani de sport. Am terminat liceul sportiv.

Îmi place foarte mult sportul… La un moment dat am luat o pauză pentru că aveam foarte multă treabă, mergeam prin ţară… Dar m-am reapucat. Dacă nu ajung zilnic, cel puţin de cinci ori pe săptămână tot ajung”, povestea Lidia Buble la emisiunea ”Star matinal” de la Antena Stars.