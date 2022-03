Lidia Buble, dialog cu Răzvan Simion și Dani Oțil în direct la Neatza. Ce i-a spus fostului iubit

Lidia Buble a venit în platoul în emisiunii Neatza cu Răzvan și Dani, ca să își promoveze noua piesă, denumită „Draga mea”. Artista a afișat un nou look, care nu i-a lăsat indiferenți pe prezentatori. Lidia Buble a răspuns mai multor întrebări personale din partea lui Dani Oțil, într-un dialog de care nu s-a putut ține departe nici Răzvan Simion, fostul ei iubit.

Lidia Buble a venit azi în emisiunea Netaza cu Răzvan și Dani. Artista a interpretat piesa „Draga mea”, înregistrată în studioul Balada Records și compusă de artista Adda. A urmat apoi o discuție inițiată în de Dani, în care acesta a ținut să o „descoasă” cât mai mult pe fosta iubită a lui Răzvan Simion. Nu de alta, dar cei doi sunt „aproape din familie”, iar prezentatorul „își permite”.

„Dani: Lidia Buble a venit altfel decât o știam, la Neatza, Vai de capul meu. Nu mai am voie sa glumesc cu fizicul tău, ca se supără oamenii. Dar oamenii nu înțeleg că noi ne permitem, că suntem aproape din familie. E părul tău?

Lidia: Da, am și niște extensii, se apropie de culoarea mea naturală. Îți place?

Dani: Arăți mai normală la cap, mai de încredere, înainte erai prea Star, așa.

Lidia: Am vrut să fac schimbarea asta de acum un an, dar acum a fost momentul. În plus, 2-3 săptămâni nu am postat nimic pe Instagram.

Dani: Și nu ai mai pus tu pozele alea cu toate țoalele alea? Piesa ta e foarte dansabilă.

Lidia: Dar ești emoționat așa!….

Dani: Pot să pun o întrebare tip Măruță? Locuiești la casă sau la bloc?

Lidia: E un penthouse. E și, și.

Dani: Câte persoane sunt la întreținere?

Lidia: Acum că vine și Bubli (n.red.catelul ei) va fi un om în plus.

Dani: Mă roade, mă!… Dacă vezi rufele pe sârmă la tine, sunt doar ciorapii tai?

Lidia: Da. (…) Cadoul de 8 martie a venit pentru mine mai devreme. Eu duc și gunoiul, fac și curățenie.

Dani: Cine îți plătește întreținerea?

Lidia: Eu o plătesc.

Dani: Capacul de WC e tot timpul jos sau e ridicat?

Lidia: E cum îl las eu.”, a fost dialogul dintre Dani Oțil și Lidia Buble.