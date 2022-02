Înțelegerea secretă dintre Răzvan Simion și Dani Oțil cu conducerea Antenei 1. Matinalul a spus tot: „Ni s-a promis dacă rezistăm 5 ani”

Care este înțelegerea secretă dintre Răzvan Simion și Dani Oțil cu conducerea Antenei 1. Matinalul a dezvăluit tot, în contextul în care matinalul SuperNeatza cu Răzvan și Dani împlinește 14 ani, pe data de 14 februarie 2022. Pentru a marca evenimentul, emisiunea pregătește o ediție de sărbătoare, cu invitați speciali.

14 ani de Neatza cu Răzvan și Dani vor fi sărbătoriți pe data de 14 februarie, dată care coincide cu o altă sărbătoare importantă, celebrată și de români, și anume Valentine’s Day. În așteptarea ediției de sărbătoare, Dani Oțil a ținut să transmită azi un mesaj, în stilul caracteristic, plin de umor, într-un dialog cu colegul său, Răzvan Simion.

Dani: Unii încă stau cu chirie, unii au si mai multe datorii. Mi se mi s-a promis de la conducere că dacă mai rezistăm încă 14 ani…o să avem toate astea. O sa avem confettti, o sa avem praf de pușcă sau cu ce or da ăștia pe aici”, a fost dialogul dintre Răzvan și Dani, din ediția de azi a emisiunii.

Astfel, pe 14 februarie 2022, telespectatorii se pot aștepta la o ediție de Neatza, de sărbătoare. Astfel, încă de la primele ore ale dimineții, trupa FreeStay va susține un recital live, apoi magicianul Robert Tudor, Ana Baniciu, Arkanian şi Antonia şi Mandinga vor face spectacol la ceas aniversar.

„Anul acesta am decis ca de 14 ani să aniversăm pe 14 februarie cu toată gașca și cu toată trupa de la SuperNeatza. Se întâmplă în fiecare an să fie un motiv de celebrare, de aducere aminte, un motiv în plus să dăm imagini cu noi de acum 14 ani.

Sunt imaginile pe care cu greu le putem privi pentru că nu suntem schimbați, suntem modificați de-a dreptul… 😊)”, a declarat Răzvan, iar Dani a spus: „Le mulţumim celor de acasă că au ales ca de 14 ani să îşi înceapă dimineţile alături de noi, la Antena 1!”.