Lidia Buble dă din casă. Cum se enervează cântăreața, e specific zodiei

Lidia Buble se folosește de calitatile si defectele zodiei sale pentru a le arăta fanilor cum este ea ca persoană. Ce a postat de curând celebra artistă și cum s-a dezvăluit în fața a sute de oameni care o urmăresc pe rețelele de socializare? Cum este ea în momentele tensionate? Ce face când se enervează?

Lidia Buble e una din cele mai iubite și vizuale artiste de la noi. Cariera sa a crescut în timp, mai cu seamă că a apărut în vizorul publicului încă de la o vârstă mică, timp în care avea nevoie de experiență din plin și de trăiri diverse, de care a avut parte pe parcurs. Artista și-a găsit stilul muzical, a umblat mult la imagine, abordează vestimentații extrem de diferite de-a lungul timpului și reușește să-și surprindă fanii. Fosta iubită a lui Răzvan Simion devine din ce în ce mai transparentă în fața fanilor. Vedeta dorește să fie cunoscută așa cum este, astfel că mai dă din când în când din casă. Ca mulți alții, blondina crede în zodiac și susține că anumite calități și defecte ale zodiei sub care s-a născut se identifică foarte bine cu stilul și reacțiile sale în diferite momente.

” Cum să enervezi pe cineva în funcție de zodie

Gemeni: Dacă ești îndeajuns de liniar, ignorant, plictisitor și fudul, ai toate șanseze să enervezi un Geamăn. Sau pe toți…

Zodiile și atenția la detalii

Gemeni: În Calea Lactee există aproximativ 100 de milioane de stele. Dar nimeni nu știe câte, exact. Poate ne ajuți puțin…”, a fost mesajul din postările cântăreței.

„Mă iert şi pe mine”

”Astăzi Lidia nu mai este fericită lângă mine. Îi cer iertare pentru că la un moment dat am devenit insuficient. Şi mă iert şi pe mine pentru că nu am mai avut ce să ofer când poate ar mai fi fost multe de oferit. De mâine vreau să o văd pe Lidia fericită, vreau să îi sclipească ochii din nou în razele soarelui, aşa că îi redau libertatea. Plecăm amândoi într-o călătorie a regăsirii de sine. Dar separat. Mă iert pe mine pentru tot ce am fost şi pentru tot ce n-am fost… Suntem în continuare o echipă şi construim proiectul muzical şi în rest doi foşti iubiţi, actuali foarte buni prieteni. Am fost copil, am fost tânăr, iar astăzi sunt înţelept”, este mesajul de pe Instagram, prin care Răzvan justifică despărţirea de Lidia Buble.