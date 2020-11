Lidia Buble are 10 frați! Cu ce se ocupă fiecare dintre ei și câți sunt implicați în muzică

Lidia Buble s-a născut pe data de 9 iunie 1993, la Deva, Hunedoara. Este o cântăreață de muzică pop română. Ea a început să cânte în corul bisericii penticostale Emanuel, din Deva, unde era pastor chiar tatăl său. Artista face parte dintr-o familie numeroasă, în care a crescut alături de cei zece frați ai săi. Îată cu ce se ocupă fiecare dintre frații Lidiei Buble.

Lidia Buble și-a petrecut copilăria copilăria modest, în Deva, alături de cei zece fraţi ai ei. Lidia Buble a devenit cunoscută la vârsta de 21 de ani. Până să ajungă solistă Lidia a mai avut și alte îndeletniciri, printre care și job-ul de bonă pentru șase copii, cât și cel în cadrul căruia vindea mașini.

„Am avut grijă de 5 copii în Deva. Iar când am venit în Bucureşti, am avut grijă şi de o fetiţă, trebuia să mă întreţin cumva. Acum sunt manager de vânzări auto, dar şi cânt. Fac asta de la 4 ani şi am cântat prima dată în corul de copii, apoi în corul bisericii de juniori şi de adulţi. Asta mi-am dorit să fac în viaţă”, după cum declara Lidia în urmă cu ceva timp.