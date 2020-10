Lidia Buble, aproape dezbrăcată pe internet. Cum a apărut celebra cântăreață: toată lumea a văzut aceste imagini

Lidia Buble nu se dezminte. Aceasta a apărut aproape goală pe Internet, după zvonurile că ar avea o relație cu solistul trupei Vunk, Cornel Ilie. Aceasta și-a uimit fanii cu noile ipostaze în care s-a afișat.

Lidia Buble, aproape dezbrăcată pe internet

Cel mai probabil, Lidia Buble pregătea o nouă ședință foto, iar pozele sunt uimitoare. Îmbrăcată extrem de sumar, cu un top alb și niște slipi cu talie înaltă, aceasta a încins iar imaginația internauților.

Lidia Buble, ”supărată” pe mama sa

Recent, Lidia Buble, i-a transmis un mesaj ”suparat” mamei sale, pe Instagram. Evident, este unul într-un stil glumeț, dar artista s-a arătat puțin deranjată de faptul că mama ei nu i-a trimis și ei ”bunătăți”, aceasta trimițându-i-le în schim surorii ei care locuiește în Austria.

„Am și eu de făcut o reclamație aici pe Instagram, pentru mama mea. Mami, tu nu ai Instagram, nu poți vedea. Nu mi se pare normal ca eu, care stau în România, în București, să nu primesc zacuscă și alte bunătăți pe care le-a primit astăzi sora mea, Estera, ea stând în Austria.

„Am și eu de făcut o reclamație aici pe Instagram, pentru mama mea. Mami, tu nu ai Instagram, nu poți vedea. Nu mi se pare normal ca eu, care stau în România, în București, să nu primesc zacuscă și alte bunătăți pe care le-a primit astăzi sora mea, Estera, ea stând în Austria.

Deci…nu mi se pare normal așa ceva. Cum să ajungă mai repede pachetul la ea, decât la mine” a spus artista, pe Instagramul său.

„Daaaar, am fost mare noroc că mama mea ajunge mâine în Capitală și nu numai că îmi aduce zacuscă, dar eu o voi putea strânge în brațe, Estera, iar tu nuuu! Mâine este rândul meu, de-abia aștept să mă întâlnesc cu mami. Tu doar vei tânji după asta! Zilele trecute, să știi că am primit și eu 3 borcane cu zacuscă.

Și ce crezi, soră dragă…În plus, față de tine, voi primi și brânză făcută de fratele meu. Iar pe lângă brânza de la mama o să primesc și tăiței. Ce dor îmi era să vină mama cu plasa de rafie. Nu m-aș mira să vină cu supă la borcan. Mă aștept să vină cu un tir, ceva. O să primesc și dulceață, o să primesc mai multe” a mai declarat Lidia Buble.

Lidia Buble provine dintr-o familie numeroasă, cu 11 frați, astfel că părinții lor se străduiesc mereu să mulțumească toți copiii.