Lia Olguța Vasilescu, un nou mandat la primăria Craiovei. Ce se întâmplă cu fiul ei, în tot acest timp

„Am votat pentru echipa care va conduce Craiova în următorii patru ani! O echipă care știe, poate și vrea să facă administrație performantă!”, a scris oficialul după ce a votat. Câștigul a fost de partea sa, arată rezultatele exit-poll realizate de CURS-AVANGARDE. Potrivit acestora, candidata PSD la Primăria Craiova a obținut cel mai mare număr de voturi la alegerile locale 2020, 33,7%, câștigând un nou mandat.

Craiova a ales din nou Lia Olguța Vasilescu la primărie. Între timp, fiul îi e în grija surorii

PSD a câștigat Primăria Craiovei, conform exit-poll-ului realizat de CURS-AVANGARDE. Lia Olguța Vasilescu (PSD) a obținut 33,7% și a fost urmată de Giugea Nicolae (candidat PNL) 28,6%, și fostul primar Antonie Solomon( susținut de PER), care a obținut 18,1%. După reușita sa, Vasilescu a declarat, duminică seară, de ce crede că a câștigat detașat lupta alegerilor locale.

Fostul ministru al Muncii a subliniat că după înfrângerile de la ultimele alegeri, acum, PSD a câștigat, pe lângă mandatul de primar și pe cele de la Consiliul Local, și Consiliul Județean. Oficialul a aruncat săgeți către unul dintre liderii PSD, Vasile Dancu, președinte al Consiliului Național al PSD.

Cât despre înfrângerea Gabrielei Firea la București, Vasilescu a spus: „Cred ca va trebui sa-l punem pe domnul Dancu sa faca un studiu din care sa aflam de ce a pierdut PSD-ul. Pentru mine era previzibil sa pierd cateva procente pe Craiova pentru ca mi s-a reprosat foarte mult in aceasta campanie electorala faptul ca in 2016, dupa ce am castigat alegerile cu 60% am preferat sa plec in parlament.

Este foarte adevarat ca intre timp am reusit sa castigam pentru Craiova drumul expres Pitesti – Craiova, ca sa nu mai vorbim de realizarile din mandatul meu de ministru. Dar, a contat foare mult pentru alegatori aceasta greseala. Nu am de gand sa o mai repet. In urmatorii 4 ani voi ramane primarul Craiovei”.

Nu e timp pentru copil

Este una dintre cele mai puternice femei de pe scena politică din România, ceea ce înseamă că este foarte ocupată, drept pentru care copilul ei stă mai mult la rude. Între Craiova și București, primarul reușește să-și vadă băiatul, pe Robert Ștefan, doar în weekend.

„Sora Olguței are grijă de fiul ei”, a povestit soțul Olguței Vasilescu, Claudiu Manda.

Copilul, în vârstă de 10 ani, este rezultatul căsniciei cu Ovidiu Wlassopol. Ei au divorțat în anul 2016, iar micuțul poartă numele mamei, dorință specială a tatălui Olguței Vasilescu. În plus, spune ea, numele străin al tatălui i-ar fi pus piedici în cazul în care ar fi dorit să intre în politică atunci când va crește.