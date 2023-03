Leonard Strizu, adevărul despre umilințele pe care le-a îndurat la FCSB. „Mihai Stoica este un fel de Fane Spoitoru în pușcărie. M-a întrebat ce caut în cantonament”

Leonard Strizu a ieșit la atac la doar câteva zile după ce și-a demisia de la FCSB. Fostul antrenor principal al echipei a dezvăluit la ce umilințe a fost supus de managerul general. Mihai Stoica a fost cel care i-a spus pe un ton dur că nu are voie nici măcar în cantonamentul echipei.

Leonard Strizu a fost adus la FCSB pentru că are licența PRO, iar echipa avea nevoie de „acesta patalama”, în condițiile în care Mihai Pintilii este delegat și, din punct de vedere legal, nu poate să se ocupe de pregătirea echipei sau să dea indicații. Fostul antrenor principal a spus că și-a dorit să se implice, dar și-a dat seama rapid că este doar un „paravan” și că este folosit doar pentru că are licență.

„M-am dus, am intrat în conferință și am zis: ‘Băi, fraților, Pinti e 100% antrenorul echipei. El decide’. Eu n-aveam voie să folosesc pronumele eu sau noi, ci el sau ei. Următorul meci, la o săptămână, în cantonamentul de dinaintea jocului, am rămas cu Pinti să mai discutăm. Eu nu mă cunoșteam foarte bine cu el, dar trebuia să discutăm. Ne-a prins seara, cina.

Dimineața am avut conferința, am spus ce v-am relatat: ‘Noi suntem simpli executanți’. De la început mi-am dat seama că sunt antrenor paravan. Când am spus că suntem doar executanți, vă dați seama că pe unul dintre noi l-a deranjat enorm”, și-a început dezvăluirile fostul antrenor principal.