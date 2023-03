FCSB a rămas fără antrenor principal, după succesul cu Petrolul. Ce rol a avut Mihai Stoica în demisia lui Leonard Strizu – GALERIE FOTO

FCSB a câștigat meciul cu Petrolul, din etapa a 28-a, dar a rămas fără antrenor principal. Leonard Strizu și-a dat demisia după ce în presă s-a aflat că nu avea voie nici măcar să intre în vestiar, dincolo de faptul că nu era deloc implicat în deciziile de la echipă. Tehnicianul a sugerat că acțiunile lui Mihai Stoica l-au determinat să ia această decizie.

FCSB s-a impus cu 4-1 în meciul cu Petrolul din etapa a 28-a și s-a întors pe locul trei din clasament. Lucrurile au fost clare rapid pentru că Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt. Golul înscris de Santos, care a egalat un minut mai târziu, nu a fost deloc o problemă. Andrea Compagno și-a readus echipa în avantaj, în minutul 29, dar a mai marcat o dată și în partea secundă a duelului. Atacantul italian a ajuns la 16 reușite în acest campionat și l-a egalat pe rapidistul Marko Dugandzic.

Malcom Edjouma nu a fost titular, deși este unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, dar a intrat în minutul 58, iar pe final de partidă a reușit să marcheze. Mijlocașul francez a stabilit scorul final și a ajuns la opt goluri în acest campionat.

Antrenorul principal al echipei FCSB, Leonard Strizu, a anunțat, la finalul partidei, că își dă demisia. Nu a mai suportat faptul că era umilit și a decis să se retragă, deși rolul lui era decorativ. Strizu era „paravanul” lui Mihai Pintilii pentru că are licența PRO și era singurul care avea voie să dea indicații.

„Vreau să vă spun că am stat și m-am gândit, în această seară am luat o decizie grea pentru mine și pentru club: e ultimul meci în care voi mai colabora cu FCSB! Această decizie din motive personale îmi aparține, n-o să cadă bine nici echipei, nici clubului, dar e mai bine pentru mine.

Aș vrea să închid acest subiect. Nu vreau să intru mai mult în acest subiect. Am motive personale care m-au făcut să iau această decizie. Nu e ușor. Eu atât pot să vă spun: Vali Argăseală va avea demisia mea mâine pe birou!

Nu se pune problema să nu ajut clubul. Am luat această hotărâre de la început, când am acceptat acest post. Eu cred că mi-am făcut datoria”, a declarat Leo Strizu, la flash-interviu.