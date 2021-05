Ce a făcut Gigi Becali pentru Leonard Doroftei. Gestul minunat al milionarului român

Leonard Doroftei a plecat din România, după ce anterior a avut probleme cu localul pe care și l-a deschis în Ploiești. El își investise aproape toți banii pe care îi adunase din sport în afacere.

Din păcate, autoritățile i-au închis pub-ul, din cauza faptului că se afla într-o clădire cu risc seismic ridicat. Sportivul a decis să plece în Canada, alături de familia lui.

A reușit să își găsească un job cu ajutorul lui Gigi Becali, care l-a recomandat la un club de box a unei rude.

El a mai spus că a decis să plece în Canada împreună cu toată familia, deși și-ar fi dorit ca lucrurile să meargă altfel. Doroftei spune că nu poate să fie supărat pe oamenii din Federația de box.

Dimineaţa până seara în prăvălie. Am avut o perioada şi în Federaţie. Când am spus stop nu a fost bine. Au fost mai multe etape. Nu au mers. Nu pot să fiu suparat pe ei. În general oamenii bătuţi de neveste au devenit specialişti în box şi îmi dau lecţii. Am încercat să lupt pentru investiţia mea, pentru spaţiul acela oferit pe 25 de ani şi unii m-au făcut cerşetor”, a mai spus sportivul.

Doroftei s-a retras din box în 2004, iar în 2007 în deschiderea localul din Ploiești. După ce a rămas fără angajați și a fost nevoit să fie chelner, sportivul și-a reconsiderat alegerile, iar familia a decis să emigreze.

„După ce m-am lăsat de sport, am intrat în cârciumărie, iar asta m-a dat peste cap. Nu era lumea mea! Am avut nopţi pierdute, exageram cu mâncarea, poate un pic şi cu băutura. Nu regret ce am făcut, nu consider că a fost o greşeală. Văd ce s-a întâmplat ca o altă etapă în viaţa mea. Dar parcă era mai bine, dacă deschideam o sală de sport la Ploieşti, în loc de cârciumă. În sala de sport, aş fi fost în lumea mea. Pe care am redescoperit-o după ce am venit aici, la Montreal

Am dat jos 16 kilograme. Şi, atenţie, n-am renunţat la mâncare. Doar că mă antrenez şi am o alimentaţie corectă. Şi am renunţat şi la alcool! Beau doar sucuri naturale. Şi mă bucur că mă menţin şi acum, de când suntem în izolare. N-am pus niciun kilogram. Şi abia aştept să mă întorc în sală!”, spunea Doroftei anul trecut.