Leo Messi semnează cu noua echipă! Ce ofertă fabuloasă acceptă Barcelona ca să-l lase să plece

Despărțirea dintre Leo Messi și FC Barcelona este iminentă, iar astăzi se va trece chiar la semnarea actelor. Starul argentinian a ales unde vrea să joace în următorul sezon. Va merge în Premier League, la Manchester City, sub comanda lui Pep Guardiola. Englezii i-au propus lui Messi un contract absolut fabulos, cu o valoare totală de peste 250 de milioane de euro. Starul argentinian ar urma să încaseze o sumă ce depășește 50 de milioane de euro pe an pentru următoarele cinci sezoane.

City, mega ofertă pentru ca Barcelona să renunțe la Messi: Gabriel Jesus, Bernardo Silva și Eric Garcia + 100 de milioane de euro

În plus, oficialii lui City l-au asigurat pe Messi că îl va avea pe Guardiola antrenor pe întreaga perioadă cât va fi contract cu formația din Premier League. În plus, în condițiile în care este puțin probabil să poată juca până la 38 de ani în Premier League, va putea merge în SUA, la New York City, oricând după primii trei ani de contract. Dacă în privința lui Messi lucrurile sunt rezolvate, oficialii englezi vor avea mai mult de muncă în Spania.

O delegație este deja la Barcelona, unde se discută condițiile în care poate fi transferat Messi. FC Barcelona a respins cererea argentinianului pentru activarea clauzei prin care putea să plece gratis. Ba mai mult, catalanii se arată inflexibili la negocieri. Vor 700 de milioane de euro, suma din clauza de reziliere a fotbalistului. Variantă pe care este clar că nu poate fi oferită.

Dar englezii știu că Barcelona va fi forțată să accepte o ofertă care trece de 200 de milioane de euro. Mai ales că jucătorul nu vrea să mai stea, iar contractul său expiră în 2021. Iar City chiar va face o ofertă greu de refuzat, scrie The Sun. Gabriel Jesus, Bernardo Silva și Eric Garcia sunt jucătorii pe care „cetățenii” îi oferă la schimb, plus 100 de milioane de euro.