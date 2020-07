Leo Messi a marcat golul 700 al carierei cu o panenka spectaculoasă! Cifre mai bune decât ale rivalului Cristiano Ronaldo

Leo Messi a bifat golul cu numărul 700 al carierei în partida pe care FC Barcelona a terminat-o la egalitate, pe propriul teren, în fața celor de la Atletico Madrid, scor 2-2. Golul starului argentinian a venit în minutul 50 al partidei, la scorul de 1-1. Messi a transformat spectaculos, cu o panenka, o lovitură de pedeapsă obținută de portughezul Nelson Semedo. Barcelona a condus de două ori, dar a fost egalată de fiecare dată din lovituri de pedeapsă, ambele transformate de Saul.

Leo Messi a marcat golul 700 al carierei! Ronaldo a avut nevoie de 112 meciuri în plus pentru asta

În urma acestui rezultat, șansele la titlu ale catalanilor rămân doar la nivel teoretic. FC Barcelona are 70 de puncte după 33 de etape, în vreme ce Real Madrid este pe primul loc în La Liga, cu un punct în plus și un meci mai puțin disputat. În plus, „los blancos” au și avantajul rezultatelor din meciurile directe, primul criteriu de departajare în cazul în care cele două rivale termină cu același număr de puncte. Madrilenii vor juca joi partida din etapa a 33-a, împotriva celor de la Getafe.

Dacă FC Barcelona trece printr-o perioadă foarte dificilă, cu șase puncte cedate în ultimele 3 deplasări, nu același lucru se poate spune despre Leo Messi. Liderul catalanilor a contribuit decisiv la prima reușită a echipei sale, cu un corner bătut excelent, pe care Diego Costa l-a deviat în poartă. A venit apoi execuția din penalty, care l-a ajutat pe Messi să ajungă la cota 700. Doar doi jucători activi au reușit să atingă această bornă, iar celălalt este Cristiano Ronaldo.

Ronaldo a marcat un super gol în Genoa – Juventus 1-3

Ronaldo are 723 de reușite, dar procentajul de goluri pe meci este clar superior pentru Leo Messi. Ronaldo a marcat golul său 700 în carieră în octombrie 2019, într-o înfrângere a Portugaliei în fața Ucrainei. Pentru a ajunge la acest număr de goluri, CR7 a avut nevoie de 973 de partide. În schimb, Messi a avut nevoie de doar 861 de partide pentru a realiza aceeași performanță, deci cu 112 mai puține decât Cristiano. Oricum, ambii jucători au cifre absolut fantastice.

Cristiano a marcat și el în Italia, un gol spectaculos din afara careului, în victoria pe care Juventus a obținut-o în fața celor de la Genoa, scor 3-1. A fost golul numărul 723 din cariera lui Cristiano Ronaldo, care rămâne în cursa pentru cel de-al șasele Balon de Aur al carierei.