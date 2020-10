Legumele pe care le consumăm constant, dar care ne fac rău. Ce probleme putem avea

O dietă care este bogată în legume te poate ajuta să reduci riscul apariției cancerului, protejează organele interne și îți întărește sistemul imunitar. Chiar și așa, în anumite condiții, unele legume pot face mai mult rău decât bine. Iată care și de ce!

Legumele pe care le consumăm constant, dar care ne fac rău

Roşiile pot să provoace arsuri la stomac

O substanță din roșii poate să cauzeze reflux de acid și arsuri. Prin urmare, persoanele cu tulburări digestive ar trebui să evite să consume roșii o perioadă, pentru a observa dacă nu cumva această legumă este sau nu cauza principală a disconfortului. Mai mult, roșiile mai produc și o reacție fizică stranie, deoarece consumate în cantități mari, ele dau pielii o nuanță portocalie, iar asta datorită compușilor. Dar nuanța portocalie a pielii ca urmare a consumului de roșii se obține numai dacă se consumă aproximativ doi litri de suc de roșii în fiecare zi, pentru o lungă perioadă de timp.

Sfecla este contraindicată dacă ai pietre la rinichi

Persoanelor care au probleme renale și cele cu risc ridicat de a face pietre la rinichi le este recomandat să ocolească chiar sucul de sfeclă roșie. Conform cercetătorilor, oxalații pe care sfecla îi conține ar fi materia primă din care se formează calculii renali. Așadar, mare atenție.

De evitat sparanghelul dacă suferi de gută

Cu toate că, per general, toate legumele sunt bune și sănătoase, pentru peroanele care suferă de gută, unele dintre ele ar trebui evitate întrucât au cantități mari de purine. Este vorba, printre altele, despre sparanghel, spanac, conopidă, mazăre și ciuperci. Probabil că sparanghelul este cea mai ciudată legumă, consumul ei având ca rezultat schimbarea mirosului urinei. Astfel că la numai un sfert de oră după ce se consumă sparanghel, urina capătă un miros neplăcut, iar asta din cauza mercaptanului, o substanță organică ce are un miros urât.

Castraveţii pot să dea reacţii adverse

Dacă și tu te-ai întrebat vreodată de ce castraveții au gust amar, ei bine, răspunsul se află aici. Acest gust specific se datorează cucurbitacinei, o substanță care are efect toxic în concentrații mari. Per general, trebuie să știi că cu cât un castravete este mai amar, cu atât mai puțin trebuie să mănânci din el. Cea mai mare concentrație de cucurbitacină se întâlnește în dreptul codiței și în coajă, astfel că poți să previi eventualele reacții toxice înlăturând mai multă pulpă imediat de sub coajă.