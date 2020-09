Leguma minune care are cele mai multe vitamine. Este mai bună pentru sănătate decât toate fructele

Există legume despre care, pe nedrept, se vorbește prea puțin. Vitamina C este extrem de importantă pentru organismul nostru. De precizat este că organismul nu o produce singur, ci ea trebuie luată din alimentație. Ea este extrem de benefică pentru întărirea sistemului imunitar, a structurii osoase și ajută la absorbția fierului, dar dă și un aspect sănătos pielii.

Leguma minune care are cele mai multe vitamine

Toată lumea știe că vitamina C se află din abundență în citrice, cum ar fi portocalele, mandarinele, lămâile, dar și în kiwi. Însă puține persoane știu că există o legumă de la noi care are chiar mai multă vitamina C decât lămâia.

Conform specialiștilor în sănătate, cu toate că pare greu de crezut, dar pătrunjelul are mai multă vitamina C decât citricele. De altfel, această legumă este chiar un întăritor natural al sistemului imunitar, un bun stimulent al sistemului nervos, antiinfecțios, vasodilatator și bun regenator capilar. Prin urmare, medicii recomandă cosnumul de pătrunjel datorită proprietăților benefice pentru organism.

Astfel, pătrunjelul este foarte bogat în vitamina C. El îmbunătățește digestia, prevenind balonările și indigestia. Pătrunjelul îmbunătățește și funcționarea rinichilor, prin dizolvarea calculilor renali. El reface circulația sanvină și stimulează sistemul imunitar. Pătrunjelul combate icterul și este eficace în funcționarea normală a ficatului. Frunzele pătrunjelului pot vindeca zgârieturile și vânătăile.

De amintit este că pătrunjelul conține mai multă vitamina C decât sucul de lămâie. Această vitamină este cea mai celebră dintre vitamine deoarece are proprietăți antioxidante și ajută organismul să neutralizeze radicalii liberi și procesele oxidative, întărind astfel sistemul imunitar.

Pătrunjelul are un conținut de aproape 200 mg vitamina C/100g și depășește toate celalte fructe și legume. Ardeiul gras roșu 160 mg, sucul de lămâine 128 mg, ardeiul gras verde 120 mg, kiwi are 92 mg, căpșune – 67 mg, suc de portocale – 54 mg. Pătrunjelul mai este bogat și în fibre, betacaroten, precursul vitaminei A, acid folic, fier și calciu, elemente esențiale pentru sănătate, a notat nutriționistul Mihaela Bilic.

Astfel că pătrunjelul, leguma pe care nu multă lume o ia în serios, are mai multe proprietăți benefice decât multe alte legume și fructe mai celebre.

Beneficiile pătrunjelului

Daca suferiți de o afecțiune cardiovasculară cronică, un consum regulat de pătrunjel vă poate evita agravarea acesteia. Frunzele de pătrunjel, cosumate crude sau puțin gătite, fluidizează astfel sângele și susțin circulația acestuia către creier, dilată areterele și împiedică apariția cheagurilor de sând, scăzând riscul de ateoroscleroză.

De asemenea, pătrunjelul a fost folosit din timpuri străvechi în special de către femei, în cazuri de infertilitate, de întârzieri ale menstruației sau lipsa ei, dar și pentru calmarea simptomelor de premenopauză.