Leguma care trebuie consumată în sezonul răcelilor. Imunitatea crește rapid

Poate nu știai, dar beneficiile oferite de ceapa verde sunt multiple. Pierzi în greutate, previne înmulțirea celulelor canceroase, promovează sănătatea digestivă. Iată detaliile, pe larg.

Leguma care trebuie consumată în sezonul răcelilor

Ceapa verde este unul dintre medicamentele oferite de natură. Ea se poate consuma fără limite: adaugată generos în salate, în mâncăruri şi ciorbe, deoarece îşi păstrează toate proprietăţile, deși este fiartă.

Astfel, ceapa verde are și un efect diuretic, depurativ, antialergic, având capacitatea de a regla activitatea endocrină a organismului. Mai mult, ceapa verde reglează glicemia și este recomandată diabeticilor în cure de durată. În plus, reglează eficient activitatea renală, îndeosebi dacă este asociată cu un consum mare de lichide. Ceapa verde este ideală și pentru cei care au afecțiuni dermatologice, datorită efectului detoxifiant puternic adus de cantitatea mare de sulf.

“Ceapa este un aliment foarte bogat în vitamina C, fibre, acid folic, vitamina B6 şi magneziu şi este săracă în grăsimi saturate, sodiu şi colesterol. Astfel, ceapa are valori nutritive perfecte pentru a scăpa de grăsimea în exces şi de colesterol şi în acelaşi timp vă ajută să aveţi o sănătate de fier. Ceapa mai are în compoziţie şi carbohidraţi, dar şi importante cantităţi de potasiu, calciu, fosfor, zinc, iod, cupru, vitamina A, E, C, complexul de vitamina B, precum şi substanţe cu proprietăţi antiseptic”, a spus medicul Cătălin Luca pentru adevărul.ro.

Cum spuneam, beneficile cepei verzi sunt multiple. Iată care sunt:

Pierzi în greutate

Ceapa verde este un aliment bogat în nutrienți și compuși importanți, cu toate că este foarte scăzută în calorii. Prin urmare, ea este unul dintre legumele ideale ca să pierzi în greutate, în special cu un conținut ridicat de fibre dietetice.

Previne înmulțirea celulelor canceroase

Unul dintre principalele beneficii pentru sănătate ale cepei verzi este și capacitatea ei de a reduce rata de creștere a celulelor canceroase, din cancere precum cel de colon, dar și capacitatea de a preveni complet creșterea anumitor tumori. Unele studii au indicat că consumul de ceapă verde poate să reducă semnificativ riscul de cancer de prostată la bărbați. De asemenea, ceapa verde conține atât de multă vitamina K încât o jumătate de cană poate oferi doza zilnică de vitamina K.

Beneficii multiple

Ceapa verde mai are și alte multe alte beneficii pentru organism și sănătate, chiar și pentru: tratamentul picioarelor umflate, combaterea infecțiilor, combate anemia și este excelentă pentru sănătatea femeilor însărcinate.

Sănătatea digestivă

Ceapa verde mai conține și o cantitate mare de fibre dietetice cunoscute pentru a ajuta la sănătatea digestivă, facilitarea digestiei, prevenirea constipației, dar și a afecțiunilor intestinale. De altfel, o cană de ceapă verde conține aproximativ 1,3 grame de fibre.