Leguma care s-a scumpit enorm în ultimul an. Cât a ajuns să coste acum un kilogram

Nu este o noutate că toate produsele alimentare de bază au suferit scumpiri semnificative din cauza crizelor suprapuse. Consumatorii au resimțit din plin creșterile periodice ale costurilor mărfurilor expuse la rafturi în magazine sau la piață. Leguma care s-a scumpit enorm în ultimul an. Ministrul Agriculturii, mesaj special pentru producători.

Scumpirile din magazine, supermarketuri sau de la piață au făcut ravagii printre consumatori, în ultimele săptămâni. Principalele alimente au suferit majorări de prețuri surprinzătoare. După ce s-a aflat cât a ajuns să coste un castravete în supermarket, o nouă legumă, des cumpărată de români, a stârnit controverse.

Ministrul Agriculturii a fost cel care a ridicat problema majorării de preț în cazul cepei. Petre Daea s-a aflat, vineri, 3 martie, la Iași, unde a participat la evenimentul cu tema „Oportunități de finanțare prin Planul Național Strategic 2023-2027”, organizat de Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, în cadrul campaniei „Caravana Cunoașterii”.

Șeful Ministerului Agriculturii a profitat de ocazie pentru a vizita producătorii locali și pentru a verifica starea produselor pe care le comercializează. Petre Daea s-a arătat surprins de prețul uriaș pe care trebuie să-l plătească românii pentru un kilogram de ceapă, care a atins șapte lei.

Oficialul social-democrat a transmis, într-o conferință de presă organizată la Iași, că ceapa nu s-a scumpit din cauza crizei. În opinia sa, este vorba despre un reflex nepotrivit pe piață. Producătorii aleg să majoreze prețurile, nefiind neapărat constrânși de situație, având în vedere că energia și gazul s-au mai ieftinit.

„Eu am fost azi dimineață în piață. Am cumpărat ceapă verde la Iași, ceapă uscată am luat ieri de la Botoșani. Și le-am spus producătorilor că nu e în regulă să dai cu șapte lei kilogramul de ceapă, doar pentru că există un preț mare pe piața internațională.

M-am uitat la fermieri. Înțeleg că ei trebuie să câștige, dar toți să ne gândim și la buzunarul celor care cumpără produsele. Nu este o criză, ci o atitudine temporară pe care au luat-o cei care vând acest produs. Sper să se liniștească”, a declarat Petre Daea.