Leguma care ajută la eliminarea excesului de apă din organism. Toți românii o consumă doar primăvara

Dacă nu știai, există o legumă care te ajută la eliminarea excesului de apă din organsim. Însă beneficiile ei sunt mult mai multe și sunt cunoscute din cele mai vechi timpuri. Este vorba despre urzică, planta pe care românii o consumă primăvara.

Leguma care ajută la eliminarea excesului de apă din organism

Frunzele de urzică au multe substanțe nutritive, inclusiv vitaminele A, C, și K, dar și câteva din grupul B, minerale precum calciu, fier, magneziu, fosfor, potasiu și sodiu, grăsimi precum acid linolenic, acid palmitic, acid stearic și acid oleic. Urzica mai conține și toți aminoacizii esențiali, ploifenoli precum quercetină și flavonoizi, dar și pigmenți precum beta-caroten, luteină și alți carotenoizi.

Mulți dintre acești nutrienți acționează precum niște antioxidanți, ajutând corpul să lupte împotriva radicalilor liberi care provoacă îmbătrânire prematură, cancer și alte boli. Extractul de urzică poate crește și nivelul de antioxidanți din sânge.

Urzicile reduc inflamațiile, iar în studiile efectuate pe animale și în eprubetă, urzicile au redus nivelurile de hormoni inflamatorii multipli prin oprirea producției lor.

Beneficiile urzicilor

Urzicile au fost folosite și pentru tratarea tensiunii arteriale crescute, putând stimula producția de oxid-nitric, ce acționează ca un vasodilaltator. Urzicile reduc sângerările, protejează ficatul, ajută corpul să elimine excesul de sare și de apă și vindecă rănile și arsurile.

Cu toate acestea pot exista și efecte secundare, existând oameni care pot avea o reacție alergică severă. Trebuie discutat înainte cu medicul daca vrei să iei suplimente alimentare ce conțin urzică. Pentru a te bucura de beneficiile urzicilor, trebuie să știi că florile și frunzele uscate pot prepara un ceai delicios, frunzele și rădăcinile pot fi gătite, iar unguentele pe bază de urzică pot calma efectele osteoartiritei.

”Urzica stimulează secrețiile gastrice, intestinale și pancreatice. Are un conținut ridicat de clorofilă, fier și vitamina C. Accelerează generarea de hematii și este de real folos în anemii. Frunzele foarte tinere se pot consuma sub formă de salată împreună cu frunze de păpădie și salată verde, cu puțin ulei și lămâie. Se poate face și suc. Se bea amestecat cu apă (o parte suc de urzică, cinci părți apă). Se beau zilnic 80-100 ml. Se poate face și infuzie din frunze uscate din una-două linguri la o cană cu apă. Se beau trei căni pe zi,” a scris acad. dr. farmacist Ovidiu Bojor.

Așadar, pentru a beneficia de efectele bune ale urzicilor în această primăvară, nu uita să le introduci în dieta ta. Ele sunt și ieftine ca preț.