Legea cruntă pentru bucureștenii care stau la bloc. Mulți se vor revolta, cât se pot scumpi apartamentele

Bucureștenii cu siguranță se vor revolta după ce vor lua la cunoștință noile vești. Cu cât urmează să se scumpească apartamentele? Majoritatea oamenilor din Capitală locuiesc la bloc, iar această lege îi va atinge profund pe cei care aveau în plan să își achiziționeze o locuință în viitorul apropiat. Consiliul Local al Sectorului 6 pregătește hotărârea. Ce arată propunerea autorităților?

Lege pentru bucureștenii de la bloc: detalii

Un sector din București vrea să oblige proprietarii să cumpere și loc de parcare atunci când achiziționează apartamentul. Acest lucru se va întâmpla chiar și în cazul în care ei nu dispun de un automobil.

Locuințele s-ar putea scumpi cu minim 10.000 de euro. Consiliul Local al Sectorului 6 pregătește o hotărâre care va urca prețurile apartamentelor.

Mai exact, autoritățile doresc să oblige dezvoltatorii să vândă la pachet apartamentele noi cu locurile de parcare pe care ei sunt obligați să le construiască odată cu blocurile. Astfel, indiferent dacă ai sau nu mașină, ești obligat ca în sectorul 6 să îți cumperi și un loc de parcare, care costă de la 10.000 de euro în sus.

„(3) În Autorizația de Construire va fi menționată obligația investitorului/dezvoltatorului de a înstrăina o unitate locativă împreună cu locul/locurile de parcare aferent/aerente și în mod corelativ de a proceda la intabularea dreptului de proprietate al locuinței individuale numai împreună cu locul de parcare aferent”, se arată în propunerea de hotărâre a Consiliului Local Sector 6.

,,Este o discuție veche”

Viitoarea hotărâre va schimba HCGMB 66/2006, care arăta că se va asigura minimum un loc de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața construită desfășurată de maximum 100 de mp și minimum două locuri de parcare pentru fiecare apartament cu suprafața mai mare de 100 mp, plus suplimentarea cu maximum 20% din totalul locurilor de parcare stabilite pentru vizitatori.

Prețurile locurilor de parcare sunt 17.000 euro plus TVA la nivelul 1 de subsol, 15.500 euro plus TVA la nivelul 2, 14.000 euro plus TVA la nivelul 3.