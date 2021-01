Legătura secretă dintre Simona Halep și Cosmin Olăroiu s-a aflat abia acum: ”Conjunctură neplăcută”

Cosmin Olăroiu, în vârstă de 51 de ani, este tehnicianul chinezilor de la Jiangsu Suning. El a amintit despre un episod în care a ajutat-o mult pe sportiva româncă Simona Halep, în vârstă de 29 de ani și numărul 2 WTA.

Legătura secretă dintre Simona Halep și Cosmin Olăroiu s-a aflat abia acum

Cosmin Olăroiu a avut numai cuvinte de laudă la adresa Simonei Halep.

„Lângă orice român care activează scrie România. Şumudică, Răzvan Lucescu, Boloni, Mircea Rednic – când lucra afară -, Mircea Lucescu, Dan Petrescu, toţi reprezintă România. După părerea mea, din exterior, Halep trebuie apreciată mult mai mult. Eu o apreciez foarte mult pentru că ştiu ce înseamnă să fii român şi să ajungi acolo.

Iar ea a ajuns peste orice alt sport sau competiţie sportivă la care am fi participat noi şi am fi putut ajunge la un asemenea nivel. Şi mai ales în tenis, ceea ce a făcut ea este unic pentru o ţară ca a noastră. O apreciez enorm, chiar am cunoscut-o într-o conjunctură neplăcută. Ea avea o accidentare şi a apelat la mine şi la staff-ul meu medical să o ajutăm.

Am reuşit să o punem pe picioare, a participat la turneul de atunci din Dubai şi chiar l-a câştigat. La noi în ţară, oricând se va găsi o voce care va spune că nu trebuia să lovească aşa cu reverul şi că trebuia să lovească nu ştiu cum. Sunt convins că nici ea nu simte aprecierea pe care o merită”, a spus Cosmin Olăroiu la TV Telekom Sport.

Astfel că Simona Halep a fost ajutată de echipa medicală al celor de la Al Ahli Dubai, înainte de turneul pe care aceasta l-a câștigat acolo în anul 2015. Pe atunci, Cosmin Olăroiu era tehnicianul arabilor.

Simona Halep este la Australian Open

În prezent, Simona Halep se află la Australian Open. Oficialii acestui turneu au decis să izoleze 47 de sportivi, după ce s-a auzit că la bordul a două avioane care au adus sportivii în Australia s-au aflat și două persoane care au fost depistate cu noul coronavirus. Unul dintre aceste persoane este preparatorul fizic al lui Filip Krajnovic, partenerul de antrenament al lui Novak Djokovic. El avea anticorpi de coronavirs, iar oficialii au decis să îi izoleze pe toți cei care s-au aflat cu el în avion. Despre a doua persoană nu se cunosc amănunte. În avionul cu pricina s-au mai numărat și Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Tennys Sandgren, Belinda Bencic, Victoria Azarenka, Kei Nishikori şi Bianca Andreescu. Cei 47 de sportivi nu vor mai avea voie să părăsească camera de hotel, timp de 14 zile. Și nici nu se vor mai antrena.