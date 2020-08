Noi amănunte ies la iveală despre viața lu Emi Pian, interopul care a decedat după ce a fost înjunghiat la un joc de barbut, în noaptea de luni spre marți, în București. Acesta este prieten cu mulți maneliști care veneau și întrețineau atomsfera la petrecerile organizate de clan, iar printre aceștie se află și Jador.

Legătura nebănuită dintre Jador și Emi Pian. Ce îl leagă pe manelist de celebrul interlop

Jador a cântat la petrecerile organizate de clanul lui Emi Pian, alături de mulți alți maneliști celebrii, care nu lipseau de la evenimentele familiei unde se făceau dedicații pe bani grei.

Emi Pian, liderul clanului Duduianu, a decedat marți dimineașă după ce a fost înjunghiat într-un scandal iscat la un joc de barbut, într-o casă din sectorul 6 al Capitalei. Moartea bărbatului a survenit la spital, după ce medicii au încercat să îl resusciteze timp de două ore, însă fără succes.

Cine l-a înjunghiat pe Emi Pian

Liderul Duduienilor se pare că ar fi fost înjunghiat de Richard Gheorghe Emanuel, un membru al clanului Rinu. Scandalul ar fi pornit de la nemulțumirea clanului Rinu de faptul că membrii clanului Pian s-au îmbogățit peste noapte.

În timp ce familia interlopului face pregătiri pentru priveghi, în presă apar noi amănunte despre relațiile pe care Emi Pian le avea. Temutul interlop ar fi fost un apropiat al lui Jador, susțin unele surse.

Emi Pian, petrecer cu maneliști celebrii

Interlopul organiza des petreceri unde invita diverși maneliști să întrețină atmosfera, iar printre ei se număra și Jador. În plus, Jador a distribuit un filmuleț al lui George Pian de pe Tik Tok, în care acesta ironiza o operatoare de la 112.

Pe de altă parte, marți a fost raportat un incendiu iscat la locuința tatălui criminalului lui Emi Pian. „In aceasta dimineata am intervenit pentru stingerea unui incendiu produs la o locuinta P+1+M din Soseaua Chitilei, sector 1. Primele forte ajunse la caz au comunicat ca incendiul a afectat in mare proportie aceasta cladire si s-a extins la o alta locuinta P+M, cu posibilitate foarte mare de a se propaga si la un bloc de tip P+3.

Au fost luate masuri pentru evacuarea imediata a locatarilor din bloc (22 pers, din care 9 au fost evaluate medical, fara probleme deosebite). Suprafata totala afectata de incendiu este de 400 mp. In acest moment incendiul este localizat, se lucreaza pentru verificarea incaperilor afectate de incendiu.

Un factor care a favorizat extinderea rapida este reprezentat de faptul ca aceste locuinte si anexele acestora sunt lipite intre ele”, au comunicat ieri autoritățile.