Lecția pe care o învață copiii japonezi în grădinițe. În Romania nu ai să vezi așa ceva poate niciodată VIDEO

Nu este prima oară când se vorbește despre diferențele uriașe dintre viața în „Țara Soarelui Răsare” și cea a oamenilor din celelalte colțuri ale lumii, mai ales în Europa. Un astfel de exemplu este lecția pe care o învață copiii japonezi în grădinițe. Imaginile sunt fabuloase.

Un videoclip face furori în mediul online, stârnind un val uriaș de emoții în rândul internauților din toate colțurile lumii. Înregistrarea, ce durează mai puțin de două minute, este, de fapt, o lecție fabuloasă de viață pe care o primesc copiii japonezi în grădinițe.

Altruismul, bunătatea, empatia sunt caracteristici valoroase pe care părinții și educatorii trebuie să le planteze și dezvolte în cei mici de la vârste cât mai fragede, pentru că, așa cum știm prea bine, copiii sunt viitorul.

Un videoclip emoționant a fost publicat recent pe o platformă de social media. Imaginile au fost surprinse într-o grădiniță din Japonia în care copiilor li se predă „lecția de politețe” într-un mod distractiv. Micuții au transformat o situație cu care se întâlnim zi de zi într-o scenetă ce a emoționat oameni din toate colțurile lumii.

Copiii au fost provocați să își imagineze că sunt într-un autobuz. În față avem un șofer, iar în spatele său, în două rânduri, micuții stau cuminți pe câte un scaun, așa cum se întâmplă în orice mijloc de transport în comun.

Apoi, rând pe rând, în „autobuz” își fac apariția alți copii care se prefac că sunt o persoană vârstnică, o femeie cu un bebeluș în brațe, o femeie însărcinată și un elev care duce o geantă foarte grea. Rând pe rând „călătorii” le oferă acestora locurile de pe scaune.

Postarea a stârnit un val de reacții, dar și de comentarii.

Un alt internaut, din India, și-a împărtășit propria experiență și a subliniat cum aceste lecții de politețe ar trebui predate și în alte țări

This is a ‘courtesy lesson’ taught to elementary school children in Japan. pic.twitter.com/07VKivGZe9

— Awanish Sharan (@AwanishSharan) December 8, 2022