Lecţia învăţată de Andreea Bălan după ce a pierdut banii câştigaţi din muzică. Aşa a strâns tot ce are acum: „Am reuşit să am o casă” EXCLUSIV

Andreea Bălan se numără printre artiștii care au știut să se reinventeze pe plan muzical și să rămână în topuri. Artista a decis, în urmă cu 10 ani, să se lase pe mâna stiliștilor pentru a arăta impecabil și în viața de zi cu zi, nu doar pe scenă. Ce spune despre aceste schimbări făcute, dacă se implică la rândul ei în vestimentația celor două fiice, Ella și Clara, dar și cum se înțelege cu mama ei de când locuiesc împreună, Andreea Bălan a povestit în interviul exclusv acordat pentru Playtech Știri.

De ce s-a lăsat Andreea Bălan pe mâinile stiliștilor

Andreea Bălan îi este recunoscătoare mamei sale pentru educația pe care i-a dat-o, dar și pentru ajutorul constant pe care i-l oferă la creșterea fetelor.

Andreea, cât de importantă este imaginea pentru un artist?

E foarte importantă imaginea, dar contează și substanța, că degeaba ai imagine, dacă nu ai substanță, mai ales dacă ești artist. Trebuie să scoți piese frumoase, să cânți frumos, să faci show dacă e cazul, să faci ceva bun pentru public și evident să ambalezi cu o imagine frumoasă, adică merg mână în mână.

Andreea Bălan: “Am investit foarte mult în hainele de scenă”

De la ce vârstă ai început să te preocupi de acest aspect? La începuturi, când erați copile tu și Andreea Antonescu, cred că nu petreceați prea mult timp în fața oglinzii.

La început ne preocupa să arătăm bine pe scenă și ani de zile, și după ce s-a terminat Andre, am investit foarte mult în hainele de scenă. Mi se pare că am avut ținute spectaculoase pe scenă cu swarovski, făcute foarte frumos, rochițe, body-uri și investeam atât în mine, cât și în dansatoarele mele, ele fiind multe, 10, tot timpul la număr, deci au fost niște investiții. În schimb, mai târziu, schimbându-se trendurile și văzând că intervine instagramul și că există, mai nou, influenceri, și că trebuie să arăți bine și day by day, nu doar pe scenă, a trebuit să angajez stiliști care să mă învețe cum să mă îmbrac. Și am învățat în ultimii 10 ani, a trebuit să îmi construiesc o imagine publică și pe partea personală, nu doar pe scenă.

În prezent ești cu stilist sau fără?

Am stilista mea.

Obișnuiești să mergi cu ea la shopping sau îi spui cam ce ți-ar plăcea să îmbraci?

Un stilist personal trebuie să îți știe deja stilul. Vine la tine, vede dulapul, vede cam în ce stil te încadrezi și combină cu ceea ce se poartă și ce ar trebui să schimbi. Îți face curat, ordine, îți aruncă tot dulapul, plângi un pic, dar nu-i nicio problemă, în fine. Ideea e că trebuie să faci schimbări și într-o carieră lungă, de peste 20 de ani, trebuie tot timpul să te reinventezi, așa că eu îmbrățisez schimbările și îmi place să mai schimb stiliștii din când în când ca și eu să arăt mai fresh și diferit. Dar e important și tu să știi, degeaba vine cineva și te îmbracă și tu după aceea habar nu ai care cu care. Și eu am ajuns acum la un nivel la care sunt foarte preocupată, am început să fac shopping, înainte nu îmi plăcea, și să îmi placă să le combin și să fac tot felul de ținute frumoase zi de zi.

Andreea Bălan: “Nu are cum să vină ceva nou, dacă nu arunci lucrurile vechi”

Când ți-a golit dulapul de vestimentații care nu corespundeau, cum ai reacționat? Ai plâns după anumite lucruri? Totuși erau investiții serioase.

Nu, că eu nu sunt atașată de lucruri, deloc. Cred că schimbările sunt binevenite, ca să vină ceva nou în viața ta, merg pe premisa asta, trebuie să faci loc! Nu are cum să vină ceva nou, dacă nu arunci lucrurile vechi.

Te poți numi stilista fetelor tale?

Nu, ele se îmbracă singure, nu trebuie să le spun. Ele primesc tot felul de rochițe, avem și o firmă care le îmbracă, nu le lipsește nimic. Mergem în magazin și ele își aleg singure rochițele și dimineața își aleg ținutele.

Deci fiecare cu personalitatea ei.

Da, au dulăpiorul lor: rochițele, pantalonașii, bluzițele, au de unde alege și atunci e destul de simplu.

Andreea Bălan: “Clara o să se descurce de minune în viață”

Care e mai mofturoasă la capitolul acesta?

Clara este la toate capitolele, cea mică este o năzdrăvană. Ella este foarte sensibilă, o prințesă și trebuie să am grijă așa, să o protejez, Clara nu are nicio treabă, o să se descurce de minune în viață.

Andreea Bălan: “Am învățat valoarea banului, după ce am pierdut de câteva ori”

De când ești mamă, ai aplicat anumite principii pe care le-a folosit mama ta sau ai încercat să fii diferită cu totul?

Mama mea este un om extraordinar și m-a educat foarte bine. Drept dovadă am ambiție, sunt cumpătată. Datorită mamei mele am reușit să fac o casă, pentru că am învățat valoarea banului, după ce am pierdut de câteva ori și să am grijă să mă organizez foarte bine și disciplină și tot. Mama locuiește cu mine și e o relație extraordinară, are grijă de casă, conviețuim extrem de frumos.

Fetele sunt ascultătoare sau când sunt cu bunica sunt răsfățate mai mult?

În general sunt ascultătoare, eu cred că le răsfăț mai mult. Mama e foarte tipicară cu programul, eu sunt un pic mai relaxată așa.

Video: Daniel Bălan