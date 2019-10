Le-au dat lacrimile, la iUmor. Un concurent își cere în căsătorie iubita. Cum a reacționat Cheloo

Emisiunea iUmor a demonstrat tuturor că este un show cu de toate, chiar și cu…cereri în căsătorie. Unde are loc atâta umor, desigur că are loc și dragostea. Un concurent a surprins pe toată lumea când și-a cerut iubita în căsătorie în timpul numărului său. Cum a reacționat Cheloo la momentul extrem de emoționant?

Serile sunt speciale cu iUmor, dar cine ar fi crezut că atât de specială încât să fie completate cu iubire nu doar față de artă în generală, ci și cu cereri în căsătorie. Gabriel Chioseaua a venit pe scenă, și-a spus povestea, mai apoi a trecut la treaba serioasă pentru care și venise. Bărbatul a venit îmbrăcat în Michael Jackson, a mărturisit juraților că stă toată ziua pe șantier, iar seara compune poezii de zor.

La un moment dat, povestea sa s-a sfârșit prematur, pentru că a luat o femeie din pubic și..a cerut-o în căsătorie. Nimeni nu s-ar fi așteptat ca actul său artistic să se termine cu un astfel de eveniment. Cheloo a comentat în stilul care îl caracterizează, puțin ironic, nu prea atins de logodnă. “Ce moment emoționant, îmi vine să plâng. iUmor leagă destine!”

Dincolo de părerea lui Cheloo, colegul său de la masa juriului a părut extrem de emoționat de cele petrecute. Mihai a declarat că i-ar plăcea să le ofere o vacanță proaspeților logodnici.

“Nu sunt deloc ironic, a fost un moment care mi-a plăcut foarte mult. Chiar am văzut acolo un sentiment curat, am văzut o lume mai bună. Am înțeles că vor să plece în luna de miere pe Valea Prahovei și vreau să le ofer această vacanță”

Mihai Bendeac