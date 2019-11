Lazio – CFR Cluj, LIVE, etapa a cincea Europa League. De la ce oră începe meciul pe Digi Sport 1

CFR Cluj se pregătește pentru cel de-al cincilea test european. Azi, 28 noiembrie, România se întâlnește cu Lazio în etapa a cincea din grupa E a Europa League. La ce oră începe meciul pe Digi Sport 1?

Mari emoții pentru susșinătorii campioanei României! Aceștia vor sta cu sufletul la gură în seara asta, din cauza întâlnirii cu formația Lazio în etapa a cincea din grupa E a Europa League. Petrescu a susținut, în cadrul conferinței de presă de miercuri, la Roma, că va fi un meci dificil. CFR Cluj au o presiune în plus, perfornamnța înregistrată în anul 2008, atunci când a învins-o pe AS Roma, rivalalui Lazio, 2-1, în grupele Ligii Campioanelor.

„Ne-am întors la Celtic şi nu a fost bine. Este greu când te întorci, nu e uşor să repeţi performanţa, mai ales că Lazio are patru victorii şi două egaluri pe teren propriu. A pierdut doar cu Celtic, dar a avut un ghinion incredibil. Ne trebuie un punct, dar nu vom juca la egal. Vrem să câştigăm, dar va fi greu. Toate echipele din Italia care au venit pe Olimpico au luat şi patru goluri. Lazio are un lot mult mai valoros, dar noi vom încerca din nou să facem istorie pentru România” Dan Petrescu

Cu emoțiile la purtător, microbiștii se pregătesc să urmărească meciul mult așteptat dintre Lazio și CFR Cluj azi, la orele 22:00. Mijlocașul formației Lazio a susținut că ar fi foarte supărat dacă ar fi eliminați din competiție. De asemenea, a mărturisit că în Europa trebuie să fii atent la fiecare detaliu.

„Trebuie să creştem şi este păcat, ne-ar fi aşteptat alte examene importante. Dacă este să fim eliminaţi, calificarea în Liga Campionilor devine principalul obiectiv. Vrem să ajungem în luna mai în această poziţie. Noi am jucat slab doar în prima repriză a meciului cu Atalanta şi poate în cea de-a doua a celui cu CFR, în rest am avut mereu evoluţii bune. Pe termen lung, dacă joci bine, rezultatele vin”

Marco Parolo, mijlocaș Lazio