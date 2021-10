Lavinia Pîrva, șocată de mamele cu care se întâlnește. Soția lui Ștefan Bănică: ‘Cum puteți să faceți asta’

Lavinia Pîrva i-a dăruit un băiețel celebrului artist Ștefan Bănică Jr. Cei doi sunt topiți după rodul iubirii lor, însă frumoasa brunetă recunoaște că viața de părinte este și grea. Mai mult, vedeta se declară șocată de mamele cu care se întâlnește atunci când iese cu copilul în parc.

De când a devenit mămică, viața Laviniei Pîrva s-a schimbat complet. Ieșirile la cafea cu prietenele sau plecările dese în vacanțe au fost înlocuite de schimbatul scutecelor și nopți nedormite din cauza micuțului. Deși soțul ei, Ștefan Bănică Jr., are experiență în creșterea unui copil, pentru brunetă, emoțiile și trăirile au fost noi și copleșitoare.

Aflată într-o emisiune TV celebră, Lavinia Pîrva a dezvăluit totul despre noul capitol din viața ei. Extrem de sinceră, partenera lui Bănică Jr. nu se ascunde după deget și spune că rolul de mămică are avantaje, dar și unele dezavantaje, în condițiile în care nu a vrut să apeleze la bonă.

Venirea pe lume a lui Alexandru le-a colorat viața Laviniei Pîrva și lui Ștefan Bănică Jr. Totul se învârte în jurul micuțului, iar cei doi părinți fac orice pentru ca piciul să nu ducă lipsă de nimic. Deși sunt ocupați cu diferite proiecte, Lavinia și Ștefan au ales să-și crească singuri copilul, fără ajutorul unei bone.

Bruneta a dezvăluit, totuși, că îi este foarte greu să gestioneze uneori situația. În ajutorul ei sar bunicii, care știu cum să se descurce cu nepoțelul lor.

„Mă mai întâlnesc cu mame prin parc cu copii și mă uit la ele și mă întreb: „Cum puteți să faceți asta?” Mă uit la copilul meu..cum ar fi să am doi ca ei? Este foarte greu, recunosc, nu vreau să fiu ipocrită. Dar niciodată nu am fost atât de fericită.

Niciodată nu am fost atât de obosită și totodată atât de fericită. Mama m-a ajutat de când s-a născut Alexandru, dar ea mai pleacă, mai are și ea problemele ei. Nu am vrut bonă, am vrut să fiu mamă cu normă întreagă. Mi-am dorit enorm să fiu alături de el în fiecare etapă a vieții lui. Sunt foarte mândră că acum copilul are 2 ani și jumătate și am reușit să îl cresc singură. Am mai plecat cu el la drum, dar nu știi niciodată dacă o să fie cuminte sau o să aibă o criză.”, a declarat Lavinia Pîrva, la „Teo Show”.