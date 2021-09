Lavinia Pîrva, mărturisire neașteptată despre fiul ei. Toate mămicile îî vor da Like

Lavinia Pârva a venit cu o mărturisire neașteptată despre fiul ei. Multe dintre mămicile care o urmăresc îi vor da dreptate. Ce a spus aceasta despre viața de mămică și cum au reacționat internauții?

Lavinia Pârva a mărturisit în repetate rânduri faptul că nașterea fiului său i-a schimbat total viața. Aceasta vine cu un nou mesaj de mulțumire pentru binecuvântarea pe care a primit-o cu brațele deschise și susține încă o dată că întâlnirea cu micuțul ei a făcut-o să simtă cu adevărat dragostea cea mare.

Iubirea în cea mai pură variantă o face să se redescopere zilnic și subliniază încă o dată puterea pe care o au mamele. Solista a scris și că a șiut dintotdeauna că mămicile sunt cele mai creative ființe de pe pământ atunci când este nevoie pentru puiul lor. Cântăreața și-a încheiat mesajul cu faptul că nimic din ceea ce a văzut sau simțit înainte de nașterea fiului ei nu mai este la fel acum.

„Am intalnit pentru prima data iubirea necondiționată! Acea iubire lipsita de ego, iubirea in cea mai pură varianta care nu poate fi confundata cu iubirea fata de partener, parinti si alti oameni extrem de importanti din viata mea! Aici ma refer la acea iubire care scoate supranaturalul din mine, ma face sa descopar zilnic abilitati pe care nici macar nu am banuit ca le am!

Am stiut dintotdeauna ca mamicile sunt cele mai creative fiinte de pe pamant, cum fac ele o mancare din orice, cum gasesc solutii imediate, cum actioneaza instinctiv inainte ca pericolul sa apara, insa, ce nu am stiut este faptul ca un omulet atat de mic poate sa schimbe o lume intreaga in ochii mei! Nimic din ce era nu mai este la fel, toate astea datorita lui!”