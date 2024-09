Lavinia Pîrva, ravisantă într-o rochie decoltată. Soția lui Ștefan Bănică și-a pus fanii pe jar

Lavinia Pîrva le-a făcut fanilor săi ziua mai frumoasă, după ce a postat câteva fotografii noi pe o rețea socială, unde are foarte mulți urmăritori. Focoasa brunetă și partenerul său de viață, celebrul Ștefan Bănică, se pare că au plecat în concediu pentru câteva zile, în afara țării.

Lavinia Pîrva, ravisantă într-o rochie decoltată

Așadar, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică sunt în concediu. Se pare că cei doi soți au ales Grecia sau poate tot Bulgaria. Cert este faptul că bruneta a întors toate privirile, mai ales după ce a îmbrăcat o rochie cu un decolteu adânc. Cântăreața a postat fotografiile pe Instagram, iar aprecierile au curs râu.

„Lavinia săi mulțumești mamei tale și lui Dumnezeu pentru frumusețea ce ți-a dat-o”, ”Nu doar frumoasa, ci si distinsa si cu siguranta si foarte inteligenta!….mai rar asa ceva”, ”Bănică ar trebuii să-ți mănânce din palmă”. Sunt doar câteva comentarii postate de fanii Laviniei Pîrva, care ar fi dorit să afle și locația. Artista nu a spus însă unde își petrece concediul.

Bulgaria, destinația preferată a Laviniei Pîrva și a lui Ștefan Bănică Jr

Bulgaria se pare că este preferata celor două vedete, fiind bine cunoscut faptul că tot la vecinii bulgari au ales cei doi să se și căsătorească, în urmă cu câțiva ani. Atunci, nimeni nu știa exact ce se petrece, deoarece partenerul de viață al brunetei le-a spus tuturor rudelor și prietenilor că își serbează ziua de naștere la bulgari, însă invitații s-au trezit la nunta lui Ștefan Bănică cu Lavinia Pîrva.

Cei doi și-au unit destinele în anul 2017, după o relație foarte discretă. Anii au trecut, iar în peisaj a apărut și Alexandru, fiul celor două vedete, care a împlinit recent 5 anișori. Lavinia a vrut să fie mamă cu normă întreagă însă de ceva timp a revenit pe scenă. Artista a fost întrebată dacă își dorește și al 2-lea copil, însă răspunsul a fost unul ferm.

„Nu, că fi-miu face cât 10. Depinde mult și de copil. Copiii sunt diferiți ca și temperament. Acum avem ajutor, dar până acum am vrut să fiu o mamă cu normă întreagă. Mă ajuta mama, dar acum avem ajutoare, pentru că eu am început activitatea și am nevoie de lucrul ăsta”, a spus Lavinia Pîrva.