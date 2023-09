Lavinia Pîrva, mesaj alarmant. Cum şi-a pus soţia lui Ştefan Bănică Jr fanii pe gânduri, după ce a apărut singură în vacanţă: „Am obosit”

Lavinia Pîrva a intrat în vizorul fanilor după ce a postat mai multe fotografii cu ea singură din vacanță. Absența lui Ștefan Bănică Jr. nu a trecut neobservată. Mai mult, acest lucru i-a determinat pe fanii vedetei să se întrebe dacă au apărut cumva probleme în căsnicia acestora.

De mai bine de 10 ani, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr trăiesc o frumoasă poveste de iubire. În urma relației dintre cei doi a rezultat un băiețel, pe nume Alexandru, în vârstă de 4 ani.

Însă, în ultimul timp, fanii pun la îndoială relația dintre cei doi, mai ales, în contextul în care Ștefan Bănică Jr. nu a mai apărut în vreo poză de-a brunetei. În ultima perioadă, diva s-a afișat mai mult singură în mediul online.

O astfel de postare a fost făcută recent. Se pare că frumoasa bruneta a ales să-și petreacă vacanța alături de fiul ei. Însă, în ciuda momentelor plăcute și relaxante, diva mărturisește că îi este dor de casă.

„Am avut o vacanță plină, o vacanță în care am petrecut mult timp cu fiul meu, am învățat lucruri, am văzut lucruri, m-am relaxat dar am și obosit…Acum îmi este dor de casă și de muncă. Vă pup!”, a transmis Lavinia Pîrva, pe pagina ei de Facebook.