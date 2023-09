Lavinia Pîrva, fotografii de excepție din vacanță. Soția lui Ștefan Bănică își etalează formele voluptoase

Lavinia Pârva este apreciată în mediul online, acolo unde deseori postează fotografii din viața de zi cu zi. Soția lui Ștefan Bănică a încântat încă o dată internetul cu poze fierbinți! Iată ce imagini au făcut furori pe rețelele sociale.

Lavinia Pârva este soție, mamă, dar și artistă, și își duce rolurile acestea cu bună credință, și desigur, cu mult succes.

Recent, frumoasa Lavinia a postat pe rețelele sociale mai multe fotografii în care i se pot observa formele perfecte, iar cu siguranță Ștefan Bănică este un bărbat norocos.

Având o siluetă de invidiat, Lavinia nu se teme să arate nimănui viața pe care o are, iar de cele mai multe ori împărtășește cu fanii ei majoritatea activităților din viața de zi cu zi.

Acum, arată chiar mai bine decât înainte să nască, slăbind kilograme considerabile care au adus-o într-o formă foarte bună.

După ce a născut, Lavinia Pârva a reușit să slăbească 30 de kilograme, deși nu se poate abține în permanență de la preparatele culinare, ea a făcut foarte mult sport și așa a reușit să se mențină într-o formă de invidiat.

„M-am ambiționat și am făcut foarte mult sport… Chestia cu mâncarea nu-mi iese, pentru că eu sunt foarte pofticioasă. Cumva, asta încerc să fac. Să nu mănânc foarte mult. Ăsta este modul prin care am reușit să slăbesc și să mă mențin. În momentul în care iau 2-3 kilograme în plus, nu mai mănânc nimic după ora 5”, spunea în urmă cu ceva timp soția lui Ștefan Bănică.