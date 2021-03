Lavinia Pârva a dat lovitura în afaceri. Soția lui Ștefan Bănică Jr. a început să facă bani

Lavinia Pâva se bucură de un real succes în afaceri, deși nu are parte de o asemenea bucurie și în dreptul carierei din cauza contextului actual. Soția lui Ștefan Bănică Jr. vine cu un plus consistent la bugetul familiei.

Lavinia Pârva se bucură de succes în afaceri. Vedeta a început să facă bani

Soția lui Ștefan Bănică Jr. se poate lăuda cu o viață perfectă. Aceasta are o familie de vis, are o carieră cu care să se mândrească, un soț minunat și o afacere prosperă. Mulți dintre artiști s-au reprofilat urgent atunci când au dat ochii cu pandemia.

Printre cei care și-au dezgropat visele și s-au apucat de mici afaceri este și Lavinia. Cântăreața are acum propriul magazin unde la moment face ținute sport pentru doamne și domnișoare.

Vedeta a povestit în cadrul emisiunii Star Matinal despre schimbările de pe parcursul anului pandemic și despre pasiunea pe care și-a descoperit-o. Aceasta nu-și dorește să se oprească aici, ci să facă haine și pentru copii și bărbați.

”E o perioadă destul de încărcată, sunt foarte mândră de el și fericită totodată. Mă ocup de acest shop și el îmi ia foarte mult timp. Mi-aș dori să aibă talentul, perseverența, să fie perfecționist ca tatăl lui. Dar vreau să facă el ce îi place să facă”, a spus solista.

„Mereu am simţit că frumuseţea înseamnă simplitate”

„Am ales să construiesc o linie vestimentară versatilă, practică şi îndrăzneaţă totodată. Şi, pentru că mereu am simţit că frumuseţea înseamnă simplitate, această linie se adresează femeilor cu personalitate, care aleg simplitatea şi bunul gust.

Pentru că mă consider o persoană pretenţioasă în ceea ce priveşte vestimentaţia mea, nu mi-a fost facil să găsesc articole cu care să rezonez zilnic. Astfel, am început să caut un atelier de croitorie şi am conceput prima colecţia a brandului Lavinia Shop”, a spus Lavinia Pârva, după ce a decis să pună pe pauză muzica. Cu toate astea, a scos un album nou pentru că lucrează intens în studio, dar nu poate să fie alături și de fanii pe care i-a adunat în toți aceștia ani.

Bruneta a clarificat zvonurile care indicau faptul că mariajul ei s-ar fi sfârșit. „Şi iată cum vuieşte presa că divorţez, pentru că apar într-o poză unde nu am verigheta pe deget! Voi purtaţi tot timpul verighetele? Nu vă este frică că se lipește covidul de metal?”, a scris Lavinia Pârva pe Instagram. Soliștii sunt poate mai bine decât niciodată, mai cu seamă bucurându-se de fiul lor care le crește sub priviri, acum când ambii au timp să stea acasă, în sânul familiei.