Lavinia Pîrva, față în față cu Măruță la Pro TV. Ce nu a vrut soția lui Ștefan Bănică Jr. să facă după ce a născut

Lavinia Pîrva a venit în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a povestit despre activitatea sa și despre rolul de mămică. Ea a povestit și cum va petrece sărbătorile de iarnă. Lavinia Pîrva a cântat și o piesă de Crăciun, compusă de ea. Deși mărturisește că îi este dor de scenă, pandemia a făcut ca familia să petreacă cât mai mult timp împreună.

Prezentă în emisiunea lui Cătălin Măruță, Lavinia Pîrva a vorbit despre perioada când a fost gravidă cu fiul ei, Alexandru, în vârstă de doi ani și jumătate. Ea a spus și că afacerea sa online cu haine a venit din necesitatea ei, întrucât simțea că nicio haine nu îi mai vine bine după ce a născut.

„Arăt foarte bine, mă simt foarte bine. Foarte bine m-am simțit în perioada când eram însărcinată, deși eram ca un ursuleț. Am luat 20 de kilograme în sarcină, dar am slăbit foarte repede. M-am dus la o croitoreasă să îmi fac o ținută, pentru că nu îmi plăcea nimic și așa a fost încurajată să fac acest business cu haine. Are un succes mare, este shopul meu online, avem foarte multe haine de damă, de calitate.”, a spus soția lui Ștefan Bănică Jr.