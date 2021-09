Lavinia Pîrva, despre posibilul divorț de Ștefan Bănică jr. Prima reacție a fostei vedete TV (exclusiv)

Lavinia Pârva și Ștefan Bănică sunt un cuplu discret. Cei doi sunt văzuți destul de rar împreună și preferă să își țină relația departe de ochii lumii, deși au împreună un băiețel.

Lavinia Pârva a fost văzută, la un moment dat, fără verighetă, moment în care presa a speculat că se apropie un divorț. Nici vorbă, le-a răspuns vedeta.

De data aceasta, zvonurile privind o eventuală despărțire între ea și Ștefan Bănică Jr. s-au intensificat în ultima perioadă. Cei doi sunt împreună de patru ani, iar vedeta a făcut declarații despre așa-zisul divorț.

Artista mărturisește că se descurcă excelent în rolul de mamă, mai ales că nu are nicio bonă sau ajutor cu cel mic, decât uneori din partea mamei sale.

„Le cam fac pe toate. Petrec majoritatea timpului cu Alexandru. Nu am vrut bonă, ne-am dorit să ne creștem singuri copilul și am reușit să mă descurc . Sunt mândră de mine. M-a mai ajutat și mama, dar ea merge la Timișoara, nu poate sta tot timpul cu noi, a mai declarat Lavinia.

Și pe plan profesional o duce bine. Vedeta și-a deschis un magazin online de haine, care s-a dovedit a fi un succes.

„Totul a început dintr-o joacă, iar acum înregistrează un mare succes. Mă refer la shop-ul online pe care-l am, cu haine de damă în special și lucruri pentru copii.

Am și rochițe, dar merg foarte bine treningurile. În plus, au început și ofertele pe partea proiectului cu muzica balcanică pe care-l am, am cântări, sperăm să fie bine și-n continuare” a adăugat aceasta.