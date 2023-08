Lavinia Pîrva, decolteu ameţitor. Soţia lui Ştefan Bănică Jr. arată mai bine ca niciodată, imaginile vorbesc de la sine

Lavinia Pîrva este, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase femei de la noi din țară, care pare să fi descoperit elixirul tinereții. Recent, artista și-a ”răsfățat” fanii cu o nouă fotografie în care își etalează formele de invidiat, dar și decolteul generos pe care îl are. Ștefan Bănică Jr. se poate declara un bărbat extrem de norocos. Iată cum s-a pozat partenera sa de viață.

Lavinia Pîrva nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute vedete ale showbizului românesc, dar, cu toate acestea, ea preferă să stea ceva mai retrasă din lumina reflectoarelor.

Superba bruneta are o afacere cu haine, de care se ocupă îndeaproape, dar este și mamă cu normă întreagă, implicându-se activ în creșterea și educația micuțului Alexandru, copilul pe care îl are cu Ștefan Bănică.

Dar cum vara este sezonul vacanțelor, fosta solistă de la trupa Spicy nu avea cum să rateze ocazia de a își lua câteva zile libere și să plece într-o vacanță relaxantă. Nu a uitat nici de fanii săi din mediul online, și a publicat pe contul său oficial de Instagram o fotografie care a atras atenția tuturor.

Recent, soția lui Ștefan Bănică Jr. s-a confruntat cu o problemă importantă: cenzura din social media. Astfel, cei de la YouTube i-au închis canalul după ce bruneta a postat niște melodii interpretate de ea, dar care aparțin altor artiști. Gigantul din BigTech nu acceptă publicarea de coveruri decât dacă autorii își dau acordul.

Prin urmare, acesteia nu i-au fost șterse doar videoclipurile cu comentarii și aprecieri, ci întregul canal.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești.

Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu. Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus vedeta.