Lavinia Pîrva, mărturisiri din viaţa de cuplu. Ce a spus artista despre Ştefan Bănică Jr., aşa îşi păstrează vie relaţia

Lavinia Pîrva a făcut mărturisiri din viața de cuplu. Artista și-a deschis sufletul și a dezvăluit unul dintre secretele unui mariaj fericit, cum reușesc ea și Ștefan Bănică Jr să păstreze vie relația.

Cele două vedete formează una dintre cele mai frumoase și admirate familii din showbiz-ul românesc. Au ales să își trăiască povestea de dragoste discret, cât mai departe de ochii străinilor. Până și nunta lor, organizată în Bulgaria, acum aproape șase ani, a fost un mare secret, foarte puține informații despre frumosul eveniment au ajuns în presă.

Sunt doi artiști îndrăgiți de public, cu cariere de admirat și agende de concerte și evenimente foarte pline. În ciuda faptului că programul încărcat îi desparte de multe ori, Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică Jr au descoperit secretul fericirii în cuplu, reușind să mențină vie flacăra pasiunii chiar și după zece ani de relație: micile escapade departe de casă.

Ea a dezvăluit că soțul său este un artist cu multe proiecte, iar nici ea nu duce lipsă de concerte. Cu toate astea, oricât de ocupați ar fi, vara rămâne, pentru familia lor, sezonul vacanțelor. Cuplul a dat deja startul concediilor, în mijlocul lunii iunie, petrecând câteva zile într-un resort de lux din Antalya.

Cântăreața a avut parte de o mare dezamăgire, la începutul acestei luni. Lavinia Pîrva a dezvăluit fanilor că i-a fost închis canalul de YouTube. Soția lui Ștefan Bănică Jr a explicat că măsura ar fi fost luată, crede ea, din pricina unor cover-uri ale unor piese ce nu îi aparțin.

„Hello! Vreau să vă povestesc un lucru care mi s-a întâmplat în ultima perioadă, și anume că am pierdut canalul de Youtube. Canal pentru care am muncit destul de mult, iar lucrul acesta s-a întâmplat pentru faptul că am ales să cânt niște cover-uri ale unor piese sârbești. Eu, fiind din Timișoara, crescând cu muzica asta, mi-a făcut plăcere să am astfel de muzică în repertoriu.

Dar, din păcate, nu am putut să merg cu proiectul ăsta mai departe, deoarece producătorii și compozitorii piesei nu au fost de acord, astfel încât au ales să închidă canalul, deși eu le-am oferit, bineînțeles, monetizarea și am trecut drepturile autorilor. Dar, pur și simplu, nu au fost de acord”, a spus Lavinia Pîrva, pe pagina sa de Instagram.