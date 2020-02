Lavinia Pîrva a căzut în… ispită. Cum a fost surprinsă soția lui Ștefan Bănică Jr

La numai cinci luni după nașterea micuțului Alexandru, presa scria că artista a topit cele 20 de kilograme acumulate. A fost nevoie doar de ceva muncă la sală și momente de abținere. Reușita în acest sens a făcut-o mai relaxată, așa că are acum clipe în care mai cade și în ispită. Cum a fost surprinsă soția lui Ștefan Bănică Jr.

Lavinia a adus pe lume la începutul lunii mai un băiețel, Alexandru, pe care îl are împreună cu Ștefan Bănică Jr. Fericirea nu i-a fost umbrită de cele 20 de kilograme în plus rămase după sarcină, deși în acea perioadă a fost ținta paparazzilor, toți făcând evidentă transformarea brunetei.

Ambiția și perseverența au făcut-o să topească kilogramele în cinci luni. De altfel, soția lui Bănică nu își făcea griji din cauza faptului că silueta ei a avut de suferit, așa că a găsit repede o soluție. Lavinia și-a recâștigat statutul de bombă-sexy după ce a tras din greu la sală.

”Nu am făcut mare lucru, a venit de la sine. Într-adevăr a fost un pic șocant. Atunci când am fost însărcinată am acumulat mai multe kilograme, dar a fost retenție de apă. După ce am născut, kilogramele s-au dus așa, ușor, ușor, fără să fac eforturi prea mari. Mai am nevoie să dau jos 2-3 kilogram”, a spus artista.