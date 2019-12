Lavinia Pîrva a răbufnit după ce s-a spus că și-a operat fața. Ce s-a întâmplat de fapt cu soția lui Ștefan Bănică Jr. FOTO

Lavinia Pîrva a reacționat cât se poate de prompt, cu privire la acuzațiile apărute în ultimele zile, potrivit cărora și-ar fi operat fața. Soția lui Ștefan Bănică Jr., dar și cea care de curând i-a dăruit acestuia un copil, a ținut să clarifice lucrurile. Totul din cauza faptului că fanii începeau să o critice aspru, din pricina deciziei sale de a face o vizită la un specialist estetician. Vedeta a spus adevărul, chiar prin intermediul rețelelor sociale, pentru că începuse să primească foarte multe mesaje răutăcioase.

Soția cântărețului a recunoscut că și-a făcut o scurtă intervenție după perioada sarcinii, când și-a remodelat doar buzele. A mai dezvăluit că se află în plin proces de remodelare, dar și rejuvenare facială. Totuși, există cei care îi urmăresc activitatea din mediul virtual și care o critică pe aceasta, pentru că nu ar mai semăna absolut deloc, la nivelul fizionomiei, cu cea de altădată.

„În general nu simt nevoia să mă justific pentru lucrurile pe care le fac sau pe care nu le fac, deși citesc și aud adesea multe lucruri false la adresa mea. Însă pentru că am primit foarte multe întrebări, mă simt obligată față de oamenii care mă apreciază și sunt alături mine, să explic această schimbare de imagine!

În primul rând, nu mi-am făcut și nu am nicio operație estetică! Când va fi nevoie și medicul specialist va considera că trebuie, poate o voi face! Însă, pentru moment, sunt într-un program de remodelare și rejuvenare facială+corporală, minim invazive! Nu am ascuns acest fapt, le-am facut publice de fiecare dată! În al doilea rând, menționez că tot la indicațiile specialistului, am făcut o remodelare și hidratare de buze, de care sunt foarte mulțumită! Sunt femeie, îmi iubesc corpul și iubesc frumusețea!

Consider că a avea grijă de tine este un simț pe care orice femeie ar trebui să il dețină! Îmi place să mă văd frumoasă și îmi place ca lumea să vadă acealași lucru!”, a transmis Lavinia Pîrva, prin intermediul contului său de Instagram.

„Una dintre lecţiile cu care am crescut este să rămâi mereu sinceră cu tine însăţi şi să nu îi permiţi nimănui să te distragă de la îndeplinirea obiectivelor tale. De aceea, când sunt atacată pe nedrept nu acord nicio importanţă subiectului pentru că ştiu cine sunt.”, a mai completat soția lui Ștefan Banică Jr., în cadrul postărilor de pe rețeaua socială.