Lavinia Pârva și-a lăsat mască fanii de pe rețelele sociale, după ce a avut parte de o discuție halucinantă cu Adela Popescu la „Vorbește Lumea”. Invitată în cadrul emisiunii pe care blondina o moderează la PRO TV, soția lui Ștefan Bănică a făcut un anumit comentariu legat de viața cu 3 copii de care se bucură Adela Popescu.

Reacția halucinantă a Laviniei Pârva, atunci când Adela Popescu i-a povestit cum e viața cu trei copii

Invitată în cadrul matinalului de la PRO TV, Lavinia Pârva i-a povestit Adelei Popescu despre fiul ei și al artistului Ștefan Bănică, micuțul Alexandru.

Soția lui Radu Vâlcan, mămică expertă cu trei băieței acasă, i-a povestit brunetei despre cum este viața nu cu unu, nu cu doi, ci cu trei copii în aceeași casă. Fanii emisiunii „Vorbește Lumea” au observat anumite comentarii pe care Lavinia Pârva le-ar fi făcut la adresa Adelei Popescu.

Mai exact, cântăreața a avut o reacție neașteptată, atunci când Adela Popescu i-a mărturisit că, uneori, nu are parte de momente de intimitate nici în confortul propriei băi, atunci când unul dintre băieții ei dă buzna peste ea.

Lavinia Pârva a replicat, spunând că persoanele care fac trei copii ori sunt curajoase, ori le lipsește ceva, comentariu pe care internauții l-au catalogat drept neadecvat.

Adela Popescu: Știi ce am greșit? Eu la baie nu mi-am pus chestie din aia ca să închid ușa. De fiecare dată mă trezesc cu câte un copil pe lângă mine. I-aș lăsa să plângă, să zgârie ușa, dar să nu intre. Lavinia Pârva: Adevărul este că să faci trei copii trebuie să ai curaj sau trebuie să-ți lipsească ceva. Eu i-am spus de când ne-am întâlnit că e o problemă undeva. Știi care e problema? Copiii sunt diferiți, dar copilul meu face cât zece la un loc și atunci normal că mi-e frică. E un copil cu multă personalitate, energie și toate celelalte.

„Vreau să fiu prietenă cu fiul meu!”

La 37 de ani, Lavinia Pârva are tot ce-și poate dori. Are o carieră prolifică, este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România, are un soț care o adoră și un copil care o împlinește sufletește.

Anul trecut, bruneta povestea că trece prin cea mai frumoasă perioadă a vieții sale, alături de familia sa căreia i s-a dedicat complet.