Laurette revine la TV. Emisiunea care o pune la încercare pe vedetă. Se va lupta cu o fobie de o viaţă: „Nu am învins complet frica” EXCLUSIV

Laurette Atindehou a revenit după o pauză de aproape zece ani în lumea emisiunii „Splash! Vedete la apă”. Și recunoaște că a făcut-o în ciuda fobiei sale față de apă!

Laurette revine pe sticlă. Ce emisiune va prezenta frumoasa vedetă

„Nu am o relație bună cu apa nici astăzi! Poate doar emisiunea asta să mai fi ajutat un pic! Fiindcă și data trecută, la prima ediție, și la cea din acest an, care urmează a fi prezentată curând pe micile noastre ecrane, am avut parte de niște antrenori foarte buni. Faptul că am intrat pe mâna lor mi-a dat multă încredere că pot negocia relația mea cu apa. Chiar și în momentele în care a trebuit să execut săirturi destul de dificile pentru mine și experiența mea de înotător. Dar, una peste alta, nu mi-e rușine să recunosc că nu am învins complet frica de apă nici până la vârsta asta”, a declarat vedeta de televiziune în exclusivitate pentru IMPACT.RO.

De ce are Laurrete frică de apă

Ea ne-a mărturisit și de unde provine această teamă de apă: „Când eram mai mică, pe la 10 sau 11 ani, mă aflam în vacanța de vară la bunici. Și am mers împreună cu alți copii la scăldat. Apele Buzăului nu au fost deloc prietenoase cu mine și nu știu nici până azi cum m-am salvat de la înec. Nici nu vreau să-mi amintesc acele momente. Într-un fel, coșmarul acela m-a urmărit până astăzi!”.

Pe de altă parte, trecerea anilor a lucrat totuși asupra sa, Laurette acceptând în ultima perioadă compania apei.

„Anul acesta sigur nu voi ajunge pe Litoral. Și nu din cauza fircii mele față de apă! Pur și simplu, din lipsă de timp! Am intrat și continui să intru să mă bălăcesc în apa mării sau în piscină, pe diverse meridian ale lumii. Mai ales de când a crescut și fiica mea, Serena!”, a precizat ea.

De când apare Laurette la TV

Pe de altă parte, experiența trăită la emisiunea de televiziune care are numeroși fani la Antena 1 și care va reveni în atenția acestora din 11 august, a determinat-o să revină special din străinătate pentru a participa la filmări: „Vă spun cu sinceritate că am revenit special în România pentru a onora invitația ce mi s-a făcut de a participa iar la emisiune. Nu a fost vorba despre bani, în cazul meu, deși toți cei pe care-i veți vedea la televizor sunt plătiți pentru munca lor, ci în primul rând fiindcă am o relație foarte bună cu producătorii showului!”.

Ea spune că a avut și are încă parte de o vacanță estivală aparte, împreună cu iubitul ei, dar și cu fetița sa, Serena, care numără deja 11 ani.

Laurette a primit inelul de logodnă

Laurette a dat curs invitației actualului ei iubit, fostul fotbalist Magaye Gueye care a jucat și în prima noastră ligă, de a merge în excursii pe perioade îndelungate la Paris, dar și în Antalya. Divorțată de patru ani de tatăl fetiței sale, Laurette afirmă că actualul ei partener „este un băiat bun și iubitor” și nu a ascuns faptul că acesta i-a oferit deja un inel de logodnă. Dar nici unul dintre cei doi încă nu se grăbesc să facă pasul cel mare.