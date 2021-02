Drama cu care Laurette trăiește în suflet de 8 ani. Mulatra a vorbit deschis abia acum

Laurette trăiește o dramă de mai bine de opt ani. Frumoasa mulatră și-a deschis sufletul abia acum.

Drama lui Lurette

Laurette Attindehou (37 de ani) a crescut departe de tătăl ei, Christian Attindehou. Părinții vedetei s-au despărțit când aceasta avea doar trei luni. Cu toate acestea frumoasa bruneta are în prezent o relație apropiata cu tatăl său și vorbesc des la telefon.

În urma cu câteva zile, mama brunetei a fost supusă unei intervenții la ochi, pentru îndepărtarea cataractei. Cu acest prilej, Laurette a vrut să-i faca o surpriza femeii care i-a dat viață și sa-i ridice, totodata moralul. Așa că, l-a sunat pe tatăl ei pentru a-i face o surpriză.

Frumoasa vedetă a vorbit despre faptul ca de opt ani nu și-a mai văzut tatăl, care locuiește la Benin.

Mulatra a trecut prin momente dificile cu mama ei, care s-a bucurat atunci când a auzit la telefon vocea bărbatului pe care l-a iubit în trecut.

”Au râs, au glumit și au depănat amintiri, dar un singur lucru am înțeles: că ei chiar s-au iubit sincer și fără interes. Am înțeles că a fost dragoste mare și m-am născut dintr-o iubire mare. Recunosc că am plâns, dar în același timp încercam să fiu pozitivă și să râd împreună cu ei, chiar dacă m-a trecut un amestec de sentimente”, a spus Laurette, pe Instagram.

Și-a cunoscut tatăl la 27 de ani

Laurette are o poveste de viață demnă de un scenariu de film. Tânăra și-a cunoscut tatăl biologic abia la vârsta de 27 de ani. Părintele său este de origine din Benin și a plecat din România când fiica lui avea doar trei luni. El venise în țara noastră pentru studii, unde a primit o bursa la Cluj, la Facultatea de Filologie, iar apoi s-a transferat la Academia de Studii Economice din Bucureșți.

În Capitală a cunoscut-o Cornelia, mama lui Laurette. Iar din dragostea lor s-a născut frumoasa mulatră. La finalizarea studiilor, tatăl tinerei s-a întors în țara natală, însa i-a promis iubitei lui că se va întoarce după ea. Acest lucru nu s-a mai întâmplat din păcate, iar relația dintre cei doi s-a rupt.

După foarte mulți ani de atunci, abia la vârsta de 27 de ani Laurette a reușit să-si cunoasca tatăl. Complice la reîntâlnirea lor a fost Catălin Măruță, care prin intermediul emisiunii sale a făcut posibilă această reîntâlnire. Întâlnirea dintre vedetă și părintele său a fost extrem de emoționantă. Timp de zece zile Laurette a stat cu tatăl ei si au încercat să recupereze momentele pierdute de-a lungul timpului, cât nu s-au văzut.

„Nu l-am văzut niciodată. Doar în fotografii. Prima fotografie am văzut-o acum cinci ani, iar altele le-am văzut pe Facebook. Am simţit lipsa tatălui meu. Mamei mele i-a fost foarte greu să ne crească singură. Vreau să îi mulţumesc mamei mele şi să îi spun că o iubesc. Chiar dacă am mai supărat-o uneori, o iubesc”, a adăugat Laurette, cu ochii în lacrimi.

Frumoasa Laurette și-a dorit de multe ori să-și vadă tatăl, dar nu şi-a permis să-l viziteze în Africa. Bărbatul şi-a refăcut viaţa în Benin unde are alți trei copii.