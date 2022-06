Laurențiu Reghecampf s-a umplut de bani după ce a fost demis de la U. Craiova. Ce sumă a primit tehnicianul

Laurențiu Reghecampf s-a umplut de bani după ce a fost demis de la U. Craiova. Tehnicianul de 46 de ani a încheiat conturile cu formația patronată de Mihai Rotaru. Deși i-a dus pe „juveți” în Conference League, elevii lui Reghe au ratat amândouă obiectivele impuse inițial: titlul sau câștigarea Cupei României. Laurențiu Reghecampf a fost „pus pe liber” de conducerea oltenilor, dar n-a plecat cu mâna goală după 11 luni petrecute pe banca tehnică.

Laurențiu Reghecampf a explicat că a existat o nepotrivire „de direcții” în raport cu conducerea clubului.

„Ei mergeau în dreapta, eu mergeam în stânga și, decât să avem discuţii contradictorii, am decis că să ne despărţim este mult mai bine, e lucrul cel mai important.

Am făcut programul de cantonament, am făcut programul de antrenamente, am făcut absolut tot.

Eu cu Mihai (n.r. – Mihai Rotaru, finanțatorul echipei) nu am avut niciodată discuţii contradictorii, ştiu foarte bine cum trebuie să pui problema atunci când vorbeşti cu un patron, nu spun „vreau aia”, a spus Reghe pentru Orange Sport.